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    Символ националистов. На петербурженку составили протокол о дискредитации ВС РФ из-за зеленой ленты

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    20 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на жительницу Петербурга Татьяну Левичеву из-за повязанной зеленой ленты на памятник и наклеенный стикер.

    Как сообщили 12 мая в объединенной пресс-службе городских судов, двумя днями ранее петербурженка повязала зеленую ленту на памятник собакам и дрессировщикам Ленинградского фронта в парке Сосновка. В протоколе говорится, что зеленая лента сегодня превратилась в символ украинских националистов. Также женщина наклеила стикер зеленого цвета с надписью «Миру мир» на правую сторону памятника.

    Эти действия, как указано в протоколе, были адресованы неопределенному кругу лиц, а потому Левичева выражала свое мнение и формировала мнение окружающих о Вооруженных силах РФ.

    Суд рассмотрел все обстоятельства и прекратил дело из-за отсутствия состава преступления.

    Напомним, ранее суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 50 тысяч рублей за аудиозапись про действия Вооруженных сил РФ на Украине, которую женщина транслировала через колонку на улицу в День Победы.

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    Комментарии (20)

    Андрей_спб
    Зеленый под запретом.
    Синий и желтый тоже.
    Что еще в этом сезоне не носить?
    своих не бросаем
    где то в Афганистане поперхнулись затягиваясь органикой
    07A
    Выйдите в Москве и Киеве с георгиевской ленточкой, где арестуют - там и фашизм.
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