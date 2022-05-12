Символ националистов. На петербурженку составили протокол о дискредитации ВС РФ из-за зеленой ленты

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации российской армии (
Как сообщили 12 мая в объединенной пресс-службе городских судов, двумя днями ранее петербурженка повязала зеленую ленту на памятник собакам и дрессировщикам Ленинградского фронта в парке Сосновка. В протоколе говорится, что зеленая лента сегодня превратилась в символ украинских националистов. Также женщина наклеила стикер зеленого цвета с надписью «Миру мир» на правую сторону памятника.
Эти действия, как указано в протоколе, были адресованы неопределенному кругу лиц, а потому Левичева выражала свое мнение и формировала мнение окружающих о Вооруженных силах РФ.
Суд рассмотрел все обстоятельства и прекратил дело из-за отсутствия состава преступления.
Напомним, ранее суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 50 тысяч рублей за аудиозапись про действия Вооруженных сил РФ на Украине, которую женщина транслировала через колонку на улицу в День Победы.