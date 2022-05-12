После того как суд решил не наказывать петербурженку за ленточку на памятнике, её задержали и отвезли в ОП

Татьяну Левичеву, которая ранее стала фигуранткой двух административных дел — за дискредитацию ВС РФ и мелкое хулиганство, — задержали в здании суда после того, как оба дела было решено прекратить за отсутствием состава.

Как рассказала «Фонтанке» адвокат Левичевой Светлана Веселкова, в четверг, 12 мая, подзащитную отвезли в 33-й отдел полиции на проспекте Космонавтов, 21/3. По какой конкретно причине произошло задержание, пока что неизвестно.



«Мы сейчас в отделе полиции. Предположений о том, почему задержали, нет. По 20.3.3 КоАП РФ дело прекратили. Видимо, за что-то другое», — поделилась Веселкова.



«Фонтанка» писала, что правоохранители составили на Татьяну Левичеву протокол из-за зелёной ленты, которую она повязала на памятник собакам и дрессировщикам Ленинградского фронта в парке Сосновка, и наклеенного стикера зелёного цвета с надписью «Миру мир». В этом разглядели дискредитацию российской армии. Суд рассмотрел обстоятельства и прекратил дело из-за отсутствия состава преступления.

