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    В Госдуме подготовили правки в закон о дискредитации военных

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    40 комментариев

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которыми будут введены дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольцев. Об этом 8 февраля сообщается в телеграм-канале комитета со ссылкой на заявление главы комитета Василия Пискарева.

    Речь идёт о статье 20.3.3 КоАП и статье 207.3 и 280.3 УК. Дополнениями также предусматривается ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений об участниках добровольческих формирований.

    «Ранее с просьбой найти законодательное решение этого вопроса к председателю Государственной Думы обратился Е.В.Пригожин», — говорится в сообщении.

    Поправки подготовлены по поручению председателя парламента Вячеслава Володина и уже направлены в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

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    Госдума
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ25
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    Комментарии 40

    26605452508 Фев 2023 в 12:32
    Подготовлены поправки в УК о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольцев.
    Проблема в том, что «добровольцами» теперь называют уголовников, изъятых из мест лишения свободы и отправленных умирать в зону боевых действий. Теперь рассказ о трудовой биографии и прежних достижениях героя вполне может быть расценен как дискредитация.

    Вообще, возникает достаточно серьезная проблема. Уже предложено в будущем включать участников СВО в списки для формирования депутатского корпуса, есть предложения допускать участников СВО до преподавания в школах предмета ОБЖ и начальной военной подготовки.
    Герой-депутат - это полбеды. Депутатский корпус испортить уже нельзя ничем. А вот согласятся ли родители, чтобы их ребенок попал в руки педагога с куполами на всю спину - тут возникает вопрос. При этом социализация таких людей, безусловно, нужна и необходима. Однако простых решений здесь точно нет.
    (не моё)
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