В Госдуме подготовили правки в закон о дискредитации военных

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которыми будут введены дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольцев. Об этом 8 февраля сообщается в телеграм-канале комитета со ссылкой на заявление главы комитета Василия Пискарева.



Речь идёт о статье 20.3.3 КоАП и статье 207.3 и 280.3 УК. Дополнениями также предусматривается ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений об участниках добровольческих формирований.