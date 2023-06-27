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    Путин надеется, что руководство компании «Конкорд» не украло денег на поставках продуктов в армию

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    Президент Владимир Путин рассказал, что собственник компании «Конкорд» через Военторг за прошедший год заработал от государства 80 млрд рублей на поставках продуктов питания в армию. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает РИА Новости.

    «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше», — сказал глава государства. Власти будут разбираться в финансовых вопросах, добавил президент.

    Также Владимир Путин заявил на встрече с военными, что на содержание ЧВК «Вагнер» из государственного бюджета за год ушло более 86 миллиардов рублей.

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