Путин надеется, что руководство компании «Конкорд» не украло денег на поставках продуктов в армию

Президент Владимир Путин рассказал, что собственник компании «Конкорд» через Военторг за прошедший год заработал от государства 80 млрд рублей на поставках продуктов питания в армию. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше», — сказал глава государства. Власти будут разбираться в финансовых вопросах, добавил президент.

Также Владимир Путин заявил на встрече с военными, что на содержание ЧВК «Вагнер» из государственного бюджета за год ушло более 86 миллиардов рублей.

