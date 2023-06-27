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    Путин рассказал, сколько денег из бюджета ушло на содержание ЧВК «Вагнер»

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    Президент Владимир Путин заявил на встрече с военными, что на содержание ЧВК «Вагнер» из государственного бюджета за год ушло более 86 миллиардов рублей. Об этом глава государства заявил 27 июня.

    «Содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», — сказал Путин. Он уточнил, что 86 миллиардов — это сумма, которую власти заплатили ЧВК с мая 2022 года по май 2023-го.

    На этой же встрече президент России уточнил, что за год собственник компании «Конкорд» заработал от государства около 80 миллиардов рублей через «Военторг».

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