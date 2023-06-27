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    Стало известно, в чьей «Газели» нашли коробки с миллиардами Пригожина

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    Подержанный фургон на Васильевском острове, из кузова которого достали четыре миллиарда наличными, принадлежал жителю Ленинградской области. На машине возили песок и насос на военный склад.

    «Газель» в Академическом переулке, которую силовики обыскали в рамках уголовного дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», принадлежала 39-летнему жителю деревни Куйвози Вадиму. Об этом сообщает 27 июня 47news. Житель Ленобласти успел покататься на фургоне около пяти лет.

    В салоне после обысков нашлась квитанция на оплату полиса ОСАГО, накладные на перевозку 50 килограммов песка и теплового насоса стоимостью около полумиллиона рублей. Пару лет назад его перевозили с калининградского военного склада в Кронштадт.

    Кузов «Газели» хранит следы недавних обысков, уточняет издание. Дверь в кабину, по всей видимости, вскрывали ломом, а вместо разбитого стекла наклеен скотч.

    Подробнее о машине, владельце и обнаруженных документах читайте в материале 47news.

    Утром 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже. Владимир Путин в Кремле поблагодарил силовиков, которые обеспечивали безопасность во время движения колонн ЧВК. Позже президент рассказал, что эта структура финансировалась из государственного бюджета. За год — с мая 2022-го по май 2023-го — власти заплатили больше 86 млрд рублей. На поставках продуктов в вооруженные силы группа Пригожина «Конкорд», по словам Путина, заработала 80 млрд рублей.

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    Мятеж Евгения Пригожина
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    СМЕХ37
    УДИВЛЕНИЕ5
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    Комментарии 21

    Гость27 Июн 2023 в 18:12
    протрачено
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