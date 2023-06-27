Стало известно, в чьей «Газели» нашли коробки с миллиардами Пригожина

Подержанный фургон на Васильевском острове, из кузова которого достали четыре миллиарда наличными, принадлежал жителю Ленинградской области. На машине возили песок и насос на военный склад.



«Газель» в Академическом переулке, которую силовики обыскали в рамках уголовного дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», принадлежала 39-летнему жителю деревни Куйвози Вадиму. Об этом сообщает 27 июня 47news. Житель Ленобласти успел покататься на фургоне около пяти лет.

В салоне после обысков нашлась квитанция на оплату полиса ОСАГО, накладные на перевозку 50 килограммов песка и теплового насоса стоимостью около полумиллиона рублей. Пару лет назад его перевозили с калининградского военного склада в Кронштадт.