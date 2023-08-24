«Пригожина я знал очень давно». Путин выразил соболезнования после авиакатастрофы под Тверью

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. И рассказал об отношениях с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Гибель бизнесмена он не подтвердил напрямую, однако говорил о нем в прошедшем времени.

«Первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Мы этого не забудем», — сказал Путин.

