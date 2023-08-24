«Пригожина я знал очень давно». Путин выразил соболезнования после авиакатастрофы под Тверью

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. И рассказал об отношениях с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Гибель бизнесмена он не подтвердил напрямую, однако говорил о нем в прошедшем времени.
«Первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Мы этого не забудем», — сказал Путин.
Пригожин был человеком сложной судьбы, делал серьезные ошибки в жизни, отметил Путин. Но добивался нужных результатов и для себя и тогда, когда его просил об этом президент «для общего дела, как в последние месяцы». Он добавил, что бизнесмен только вчера вернулся из Африки и «встречался здесь с некоторыми официальными лицами». По словам президента, главу ЧВК «Вагнер» он знал давно, еще с начала
«Талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, в Африке, в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями», — рассказал Путин.
Глава государства заявил, что председатель следкома Александр Бастрыкин доложил о начале расследования этого происшествия, которое будет доведено до конца. «Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время», — подчеркнул Путин.