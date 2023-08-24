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    Крушение самолета Пригожина

    «Пригожина я знал очень давно». Путин выразил соболезнования после авиакатастрофы под Тверью

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    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. И рассказал об отношениях с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Гибель бизнесмена он не подтвердил напрямую, однако говорил о нем в прошедшем времени.

    «Первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Мы этого не забудем», — сказал Путин.

    Пригожин был человеком сложной судьбы, делал серьезные ошибки в жизни, отметил Путин. Но добивался нужных результатов и для себя и тогда, когда его просил об этом президент «для общего дела, как в последние месяцы». Он добавил, что бизнесмен только вчера вернулся из Африки и «встречался здесь с некоторыми официальными лицами». По словам президента, главу ЧВК «Вагнер» он знал давно, еще с начала 1990-х годов.

    «Талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, в Африке, в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями», — рассказал Путин.

    Глава государства заявил, что председатель следкома Александр Бастрыкин доложил о начале расследования этого происшествия, которое будет доведено до конца. «Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время», — подчеркнул Путин.

    Бизнесджет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился накануне вечером. В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, бизнесмен числился на борту, как и сам «Вагнер» — Дмитрий Уткин, а также заместители, пилоты и бортпроводница. Тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа найдены, подробнее о них читайте на «Фонтанке».

    Самолет Embraer-135 с регистрационным номером RA-02795 летел из Москвы в Петербург, резко падать он начал над Тверской областью (здесь репортаж «Фонтанки» с места падения). Обломки джета, разбросанные на 3,5 км, обнаружили возле населенного пункта Куженкино. Очевидцы утверждают, что слышали «два хлопка», а сам борт падал около пяти минут, «медленно, как лист».

    СК возбудил уголовное дело по статье о небезопасных полетах, расследование поручено неординарному следователю. Обнаруженные останки на рассвете доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших сильно обезображены, визуально опознать их практически невозможно. Однако по косвенным признакам Пригожин среди погибших, уверяют специалисты. Более точно сказать можно будет только после экспертизы.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке». И мы продолжаем вести онлайн-трансляцию. Всё самое главное и оперативное о крушении самолета Пригожина вы найдете здесь.

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