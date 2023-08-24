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    Крушение самолета Пригожина

    Тела погибших в самолете Пригожина увезли в морг: онлайн-репортаж о крушении джета главы ЧВК «Вагнер»

    Что известно о катастрофе на данный момент

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    17 комментариев

    Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы — в общей сложности 7 человек. А также 3 члена экипажа. Рядом с местом катастрофы нашли тела погибших, их направили в судебный морг в Твери. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всём, что известно о происшествии на данный момент.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Заместитель министра финансов и региональной политики Польши Марцин Горала в эфире «Польского радио 1» заявил, что ЧВК «Вагнер» без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьёзную угрозу для их страны.

    — Мы должны обезопасить нашу границу, построить систему государственного иммунитета, укрепить наши вооруженные силы, построить, поддерживать и не снимать барьеры на нашей границе, — заявил он.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Одним из пилотов разбившегося бизнес-джета был пермяк Рустам Каримов. Корреспонденты 59.RU пообщались с отцом погибшего пилота — он рассказал, что его сын работал «в этой компании» всего три месяца.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Новосибирские вагнеровцы пока не планируют массовых мероприятий из-за крушения самолета Пригожина. NGS.RU сообщает, что бойцов и горожан приглашают возложить цветы к мемориалу.

    — Все, кто желает почтить память погибших героев специальной военной операции Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, могут подойти на перекресток улиц Ядринцевской и Мичурина и здесь возложить цветы, — сообщил корреспонденту NGS.RU исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. — Наши бойцы спокойно, без массовки, в частном порядке приходят и возлагают цветы без митингов и сборищ. Подойти, положить цветы и уйти. Никаких мероприятий именно общественных больших массовых сегодня не предполагается. Сегодня день траура.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Корреспонденты MSK1.RU сообщают, что к месту крушения отправился большой кортеж: автобус, КАМАЗ, машины Росгвардии и ДПС.

    Артем Устюжанин / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Возле бюро судебно-медицинской экспертизы Тверской области (здесь находится один из моргов, куда предположительно могли увезти тела погибших) пока ничего не происходит.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Прокурор Чебаркуля Челябинской области Роберт Шамсутдинов сообщил корреспонденту MSK1.RU, что брат стюардессы Кристины Ядревской Евгений Распопов в курсе ее смерти.

    — Он в курсе (что она погибла), естественно. Он сейчас в таком состоянии... Во-первых, хлопот много, во-вторых, он сейчас на службе, ему надо служебные вопросы решать, — сказал прокурор.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина. Согласно информации сервиса, первые данные с борта, вылетевшего 24 августа из Москвы, Flightradar24 получил в 17:46 мск. К 18:11 мск самолет занял крейсерскую высоту 28 тысяч футов (около 8,5 километра) и продолжал отправлять данные сервису до 18:20 мск.

    В последние минуты полета вертикальная скорость самолета то резко снижалась, то росла. Последние данные, которые сервис получил от самолета, были зарегистрированы на высоте 6 километров.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На месте происшествия с ночи развернут оперативный штаб.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Это первые кадры обломков рухнувшего самолета, на месте уже работали правоохранительные органы.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Корреспонденты MSK1.RU и «Фонтанки» побывали в Тверской области, где разбился бизнес-джет — вот их репортаж с места происшествия.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Выяснилось, что 39-летняя стюардесса разбившегося самолета Пригожина Кристина Ядревская была старшей сестрой зампрокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгения Распопова. 74.RU рассказал об их семье.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа. Он упал в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. Вот что еще известно к этому часу:

    • на борту находились 10 человек, из них 3 — члены экипажа;
    • в списке пассажиров были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместители Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов;
    • одна из версий крушения самолета — теракт;
    • по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»;
    • по информации сервиса Flightradar24, в 18:10 мск 23 августа джет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте в течение девяти минут, после чего начал хаотично то набирать высоту, то снижаться. За 30 секунд джет снизился на 2,4 км, несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился. В 18:20 от борта получили последние данные, в тот момент он находился на высоте примерно 6 км;
    • рядом с местом крушения обнаружили тела 10 человек, их отвезли в тверской морг;
    • дорогу к ферме, рядом с которой разбился самолет, перекрыли полицейские.
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Гость24 Авг 2023 в 09:23
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