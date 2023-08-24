Тела погибших в самолете Пригожина увезли в морг: онлайн-репортаж о крушении джета главы ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы — в общей сложности 7 человек. А также 3 члена экипажа. Рядом с местом катастрофы нашли тела погибших, их направили в судебный морг в Твери. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всём, что известно о происшествии на данный момент.
Заместитель министра финансов и региональной политики Польши Марцин Горала в эфире «Польского радио 1» заявил, что ЧВК «Вагнер» без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьёзную угрозу для их страны.
— Мы должны обезопасить нашу границу, построить систему государственного иммунитета, укрепить наши вооруженные силы, построить, поддерживать и не снимать барьеры на нашей границе, — заявил он.
Одним из пилотов разбившегося бизнес-джета был пермяк Рустам Каримов. Корреспонденты 59.RU пообщались с отцом погибшего пилота — он рассказал, что его сын работал «в этой компании» всего три месяца.
Новосибирские вагнеровцы пока не планируют массовых мероприятий из-за крушения самолета Пригожина. NGS.RU сообщает, что бойцов и горожан приглашают возложить цветы к мемориалу.
— Все, кто желает почтить память погибших героев специальной военной операции Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, могут подойти на перекресток улиц Ядринцевской и Мичурина и здесь возложить цветы, — сообщил корреспонденту NGS.RU исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. — Наши бойцы спокойно, без массовки, в частном порядке приходят и возлагают цветы без митингов и сборищ. Подойти, положить цветы и уйти. Никаких мероприятий именно общественных больших массовых сегодня не предполагается. Сегодня день траура.
Корреспонденты MSK1.RU сообщают, что к месту крушения отправился большой кортеж: автобус, КАМАЗ, машины Росгвардии и ДПС.
Артем Устюжанин / MSK1.RU
Возле бюро судебно-медицинской экспертизы Тверской области (здесь находится один из моргов, куда предположительно могли увезти тела погибших) пока ничего не происходит.
Прокурор Чебаркуля Челябинской области Роберт Шамсутдинов сообщил корреспонденту MSK1.RU, что брат стюардессы Кристины Ядревской Евгений Распопов в курсе ее смерти.
— Он в курсе (что она погибла), естественно. Он сейчас в таком состоянии... Во-первых, хлопот много, во-вторых, он сейчас на службе, ему надо служебные вопросы решать, — сказал прокурор.
Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина. Согласно информации сервиса, первые данные с борта, вылетевшего 24 августа из Москвы, Flightradar24 получил в 17:46 мск. К 18:11 мск самолет занял крейсерскую высоту
В последние минуты полета вертикальная скорость самолета то резко снижалась, то росла. Последние данные, которые сервис получил от самолета, были зарегистрированы на высоте
На месте происшествия с ночи развернут оперативный штаб.
Это первые кадры обломков рухнувшего самолета, на месте уже работали правоохранительные органы.
Корреспонденты MSK1.RU и «Фонтанки» побывали в Тверской области, где разбился бизнес-джет — вот их репортаж с места происшествия.
Выяснилось, что 39-летняя стюардесса разбившегося самолета Пригожина Кристина Ядревская была старшей сестрой зампрокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгения Распопова. 74.RU рассказал об их семье.
Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа. Он упал в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. Вот что еще известно к этому часу:
- на борту находились 10 человек, из них 3 — члены экипажа;
- в списке пассажиров были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместители Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов;
- одна из версий крушения самолета — теракт;
- по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»;
- по информации сервиса Flightradar24, в 18:10 мск 23 августа джет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте в течение девяти минут, после чего начал хаотично то набирать высоту, то снижаться. За 30 секунд джет снизился на 2,4 км, несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился. В 18:20 от борта получили последние данные, в тот момент он находился на высоте примерно 6 км;
- рядом с местом крушения обнаружили тела 10 человек, их отвезли в тверской морг;
- дорогу к ферме, рядом с которой разбился самолет, перекрыли полицейские.