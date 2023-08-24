Тела погибших в самолете Пригожина увезли в морг: онлайн-репортаж о крушении джета главы ЧВК «Вагнер»

Заместитель министра финансов и региональной политики Польши Марцин Горала в эфире «Польского радио 1» заявил, что ЧВК «Вагнер» без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьёзную угрозу для их страны.

— Мы должны обезопасить нашу границу, построить систему государственного иммунитета, укрепить наши вооруженные силы, построить, поддерживать и не снимать барьеры на нашей границе, — заявил он.