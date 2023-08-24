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    Крушение самолета Пригожина

    «Нос опустил и на одном крыле потихоньку начал, как лист, ковыляться к земле». Рассказы очевидцев о том, как падал самолёт Пригожина

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    Несколько жителей села Куженкино своими глазами видели падение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина. Корреспондент «Фонтанки» поговорил с двумя местными жителями. Оба видели, что от самолёта в воздухе отделились один или два фрагмента.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Александр Петрович слышал один взрыв. Вот что он рассказывает: «Я думал, гроза. Потом смотрю, в небе засверкало. Ракета — не ракета, не пойму. Одна побольше железка, другая меньше. Потом смотрю: он где-то минут пять летел до земли, а железки уже после него упали, эти две штуки. Ну и черный дым пошёл».

    Виталий Степанович слышал не очень громкий хлопок в воздухе, по его оценке, километрах в трёх над землёй. Самолёт, по его словам, не пикировал, а колыхался. «Был на поле. Слышу: бух. Не земное такое, а в воздухе. Я поднял голову. Вижу: самолетик, белый дым над ним. Одно крыло в сторону летит, а он кверху носом. Двигатели еще работали, я удивился: двигатели работали несколько секунд. А потом нос опустил и на одном крыле потихоньку так начал, как лист, ковыляться к земле», — поделился наш собеседник.

    Вечером 23 августа самолёт бизнесмена Евгения Пригожина летел из Москвы в Петербург и рухнул у села Куженкино в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). На борту были десять человек. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители группы (подробнее о них читайте на «Фонтанке»). Все десять тел обнаружены и доставлены в морг в Твери. Обломки самолёта находят на расстоянии до 3,5 километров от места падения. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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