Часть хвоста самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места падения

Элемент хвостового оперения бизнес-джета Embraer, рухнувшего в Тверской области, обнаружили в 3,5 километра от места крушения. Обломок упал на въезде в Куженкино рядом с домами. Об этом сообщает РИА Новости.
Другие обломки, напомним, находили на расстоянии до 2 километров от места падения.
О крушении бизнес-джета Embraer Legacy стало известно вечером 23 августа. Самолет выполнял рейс Москва — Петербург. Воздушное судно упало в Тверской области, на поле неподалеку от села Куженкино. В настоящее время на месте ведутся работы, место крушения было оцеплено. Как это выглядело, смотрите в репортаже «Фонтанки».
По данным Росавиации, в числе пассажиров был Евгений Пригожин. Всего на борту числились десять человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Кто эти люди, читайте в материале «Фонтанки». Останки всех десяти человек найдены.
По данным FlightRadar, передача данных о полете джета началась в 17:46, сначала он набрал высоту 8,5 км, потом снизился, судно перестало передавать сигнал, когда было на высоте приблизительно 6 км.
В ночь на 24 августа люди начали нести цветы и свечи к зданию «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Петербурге, там появился стихийный мемориал.
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