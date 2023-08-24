Часть хвоста самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места падения

Элемент хвостового оперения бизнес-джета Embraer, рухнувшего в Тверской области, обнаружили в 3,5 километра от места крушения. Обломок упал на въезде в Куженкино рядом с домами. Об этом сообщает РИА Новости.

Другие обломки, напомним, находили на расстоянии до 2 километров от места падения.

О крушении бизнес-джета Embraer Legacy стало известно вечером 23 августа. Самолет выполнял рейс Москва — Петербург. Воздушное судно упало в Тверской области, на поле неподалеку от села Куженкино. В настоящее время на месте ведутся работы, место крушения было оцеплено. Как это выглядело, смотрите в репортаже «Фонтанки».