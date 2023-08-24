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    Крушение самолета Пригожина

    У «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге разрастается стихийный мемориал

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    20 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Глубокой ночью многие сочувствующие Евгению Пригожину и его ЧВК «Вагнер» приносят цветы и свечи к зданию на Зольной улице в Петербурге, где еще недавно кабинеты занимали его сторонники.

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    Как передает корреспондент «Фонтанки», людей у стихийного мемориала к пяти утра 24 августа немного, большинство разошлись около двух часов ночи.

    Некоторые говорят, что не могут поверить в гибель основателя ЧВК Евгения Пригожина. Другие пришли, чтобы «отдать дань памяти». Прозвучали и слова о том, что кто-то «потерял командира». Есть в толпе и те, кто «просто пришел посмотреть».

    23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    Комментарии 20

    Гость24 Авг 2023 в 06:40
    Болтовню не разводите
    +0−2
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