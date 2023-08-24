У «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге разрастается стихийный мемориал

«Фонтанка.ру»
Глубокой ночью многие сочувствующие Евгению Пригожину и его ЧВК «Вагнер» приносят цветы и свечи к зданию на Зольной улице в Петербурге, где еще недавно кабинеты занимали его сторонники.
Как передает корреспондент «Фонтанки», людей у стихийного мемориала к пяти утра 24 августа немного, большинство разошлись около двух часов ночи.
Некоторые говорят, что не могут поверить в гибель основателя ЧВК Евгения Пригожина. Другие пришли, чтобы «отдать дань памяти». Прозвучали и слова о том, что кто-то «потерял командира». Есть в толпе и те, кто «просто пришел посмотреть».