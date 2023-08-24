Что известно о людях из списка пассажиров бизнес-джета Пригожина

«Фонтанка» собрала короткое досье на людей из опубликованного Росавиацией списка пассажиров разбившегося бизнес-джета Евгения Пригожина. Сергей Пропустин известен Интернету как разведчик-гранатометчик в рядах ЧВК, в начале августа ему исполнилось 44 года. Судя по судебным базам, минимум до 2021 года был зарегистрирован в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. Его позывной, предположительно, Кедр, с «Вагнером» с 2015 года. Евгений Макарян жил в Магнитогорске Челябинской области, о нем известно мало — соцсети не ведет, не привлекался, 38 лет. Больше десяти лет назад за убийство судили его отца, но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение и его отпустили с связи с непричастностью. По некоторым данным, раньше он был участковым, с «Вагнером» с 2016 года, воевал в Сирии.

Александр Тотмин родом из Алтайского края, но, судя по всему, последние пару лет жил в Петербурге. Ему 31 год. Заброкированный в России «Миротворец«* утверждает, что он каким-то образом представлял интересы «Вагнер» в Судане. Его номер телефона в сервисах по определению владельца, среди прочего, значится как «Саня Работа Чвк». На малой родине его судили за угон, еще раньше — за кражу бензопилы из бани. Во время пандемии он не соблюдал правила самоизоляции, за что был оштрафован. Чекалов Валерий родом из Владивостока, минимум с 2008 года жил в Петербурге. Позывной Ровер, считался логистом, ему 47 лет. Он был тесно связан с компаниями Пригожина. В сервисах по определению владельца номера можно встретить такие записи: «Валерий Евгеньевич Чекалов От Пригожина», «Валерий Евгеньевич Конкорд», «Руководитель По Тр Мегалайн», «Конкорд Ланч Боксы», «Чкалов Валерий Военное Питание», «Валерий Евгеньевич Главная Линия». Как писала «Фонтанка», в 2017 году связанная с Пригожиным компания ООО «Евро Полис» получила серьезный куш в Сирии, Чекалов был ее генеральным директором — подробнее здесь.

Про связь Николая Матусеева с «Вагнером» информации нет. Подробнее о том, кто такой командир ЧВК Дмитрий Уткин — в материале «Фонтанки». Про командира корабля известно немного. В 2018 году летчик с такими же именем и фамилией фигурировал в сюжете «Вести Новосибирск» в качестве штурмана экипажа Су-34. Вторым пилотом самолета Пригожина был Рустам Каримов.