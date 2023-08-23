Кто такой Дмитрий «Вагнер» Уткин, который тоже мог быть в разбившемся самолете Евгения Пригожина

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Подполковник запаса Дмитрий Уткин. Профессиональный военный, до 2013 года — командир дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны.



После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах. Когда менеджеры MSG в 2013 году организовали «Славянский корпус» и отправили его в Сирию защищать Башара Асада, участвовал в этой провальной экспедиции. С 2014 года — командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование «ЧВК Вагнера».



Известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь композитора-мистика. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта — но причуды командира не обсуждают.



Фотографироваться не любил, но в конце 2016-го ему пришлось.

Протокольная видеосъемка кремлевского приема в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года положила конец конспирации. Среди приглашенных на торжество героев в кадр попал Дмитрий Уткин, известный как Вагнер и командир одноименной ЧВК, замеченной на Донбассе и в Сирии.

В сюжете «Первого канала» можно увидеть мужчину средних лет, который сидит за столом слева, на границе кадра. Те, кто лично знаком с Дмитрием Уткиным, подтвердили: это он.

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На видеозаписи не видно, какой наградой отмечен Дмитрий Уткин. Известно, что на момент увольнения в запас из Вооруженных сил звания Героя Советского Союза или России он не имел, кавалером ордена Святого Георгия не был.

На некоторые подробности своей биографии Дмитрий Уткин намекнул во время публичного появления незадолго до мятежа Евгения Пригожина, когда командиры ЧВК «Вагнер» вступили в публичную полемику с соратниками Рамзана Кадырова.

«Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с 1-й и 2-й войны в Чечне», — сказал он Магомеду Даудову. Да, у Уткина есть опыт и первой, и второй чеченской в составе ГРУ, говорят знающие его.



Его голос можно услышать во время одного из интервью Семена Пегова с Евгением Пригожиным — там Дмитрий Уткин в кадре не показываетcя, но рассуждает о возможностях украинской армии.

«Не знаком с моральными качествами Уткина, но оперативный талант у него присутствует несомненно и за многие годы великолепно отточен», — прокомментировал на минувших выходных Игорь Гиркин (Стрелков) информацию о том, что именно Дмитрий Уткин командовал шедшими на Москву колоннами ЧВК «Вагнер», в то время как его шеф оставался в Ростове.

