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    Крушение самолета Пригожина

    Источник: тело Пригожина среди погибших определили по косвенным признакам, но нужна экспертиза

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    Тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы, сообщает источник «Фонтанки» на месте происшествия.

    Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). На борту были десять человек, их тела найдены и доставлены в морг в Твери. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. Останки доставили в морг на опознание. Без этой процедуры юридически нельзя утверждать, что Пригожин мертв.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

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