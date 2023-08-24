Источник: тело Пригожина среди погибших определили по косвенным признакам, но нужна экспертиза

Тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы, сообщает источник «Фонтанки» на месте происшествия.

Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.



Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). На борту были десять человек, их тела найдены и доставлены в морг в Твери. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

