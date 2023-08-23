Опубликован полный список пассажиров разбившегося самолета Еmbraer. Среди них Пригожин

На борту разбившегося в Тверской области самолета
- Сергей Пропустин;
- Евгений Макарян — человек с похожей фамилией значится в базе «Миротворец» как «боевик ЧВК «Вагнер»»;
- Александр Тотмин — с таким же именем значится в базе «Миротворец» как «наемник ЧВК»;
- Валерий Чекалов — предположительно логист ЧВК «Вагнер» с позывным «Ровер»;
- Дмитрий Уткин — основатель ЧВК «Вагнер»;
- Николай Матусеев;
- Евгений Пригожин — бизнесмен, глава ЧВК «Вагнер».
- Алексей Левшин — командир воздушного судна;
- Рустам Каримов — второй пилот;
- Кристина Распопова — бортпроводник.
По данным Росавиации, полет
Напомним, 23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатация воздушного транспорта».