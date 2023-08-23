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    Крушение самолета Пригожина

    Опубликован полный список пассажиров разбившегося самолета Еmbraer. Среди них Пригожин

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    На борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer-135 находились 10 человек, включая главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его помощника Дмитрия Уткина по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем ЧВК. Список публикует Росавиация.

    • Сергей Пропустин;
    • Евгений Макарян — человек с похожей фамилией значится в базе «Миротворец» как «боевик ЧВК «Вагнер»»;
    • Александр Тотмин — с таким же именем значится в базе «Миротворец» как «наемник ЧВК»;
    • Валерий Чекалов — предположительно логист ЧВК «Вагнер» с позывным «Ровер»;
    • Дмитрий Уткин — основатель ЧВК «Вагнер»;
    • Николай Матусеев;
    • Евгений Пригожин — бизнесмен, глава ЧВК «Вагнер».
    • Алексей Левшин — командир воздушного судна;
    • Рустам Каримов — второй пилот;
    • Кристина Распопова — бортпроводник.

    По данным Росавиации, полет EBM-135BJ проходил с разрешением на использование воздушного пространства.

    Напомним, 23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатация воздушного транспорта».

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