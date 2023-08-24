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    Повар, «Вагнер», бунт, самолет… Путь Евгения Пригожина

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    Возможная гибель бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также других высокопоставленных бойцов ЧВК, в том числе Дмитрия «Вагнера» Уткина, в результате авиакатастрофы в Тверской области стала главной новостью месяца. Версий – бесконечное множество, но все они пока на уровне слухов и разговоров. Следком возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование поручено неординарному следователю.

    Судьба предпринимателя до сих пор остается неизвестной. По последним данным, на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy обнаружены тела всех 10 человек, которые находились на борту. Их привезли в морг, но процедура опознания едва ли будет быстрой.

    Но кто же такой Евгений Пригожин? Как удалось ему проделать путь о продажи хот-догов на Апрашке в Ленинграде до статуса «кремлевского повара», хозяина медиаимперии и собственной частной военной компании. А также о том, как и почему он повел «Вагнер» на Москву. Обо всем подробно – в наших карточках.

    Мы продолжаем вести и онлайн-трансляцию. Все главные события собираем здесь.

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