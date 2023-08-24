Повар, «Вагнер», бунт, самолет… Путь Евгения Пригожина

Возможная гибель бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также других высокопоставленных бойцов ЧВК, в том числе Дмитрия «Вагнера» Уткина, в результате авиакатастрофы в Тверской области стала главной новостью месяца. Версий – бесконечное множество, но все они пока на уровне слухов и разговоров. Следком возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование поручено неординарному следователю.



Судьба предпринимателя до сих пор остается неизвестной. По последним данным, на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy обнаружены тела всех 10 человек, которые находились на борту. Их привезли в морг, но процедура опознания едва ли будет быстрой.

