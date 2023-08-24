Дело о крушении самолета Пригожина поручили неординарному следователю

Дело о крушении бизнес-джета в Тверской области поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибуле, сообщает 24 августа РБК со ссылкой на источник.

Сибула расследовал громкие дела об авиакатастрофах. Среди них трагедия во Внуково в 2014 году, когда погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. В бизнес-джет Dassault Falcon 50EX врезалась снегоуборочная машина прямо на взлетной полосе. В колонию отправились двое.

Также Сибула расследовал дело о крушении Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) компании «Аэрофлот» в Шереметьево в 2019 году. Лайнер загорелся после аварийной посадки из-за грозового фронта, погиб 41 человек. СК счел, что к катастрофе привели действия командира Дениса Евдокимова. Ему предъявлены обвинения по статье 263, часть 3, УК (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Он вину не признает и считает, что причина — недоработка конструкции лайнера.