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    Крушение самолета Пригожина

    Дмитрий «Вагнер» Уткин числится в списке пассажиров погибшего самолета Пригожина. Рассказываем, кто это такой

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    Дмитрий Уткин значится в опубликованном Росавиацией списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель «ЧВК Вагнер». Человек непубличный, вся информация о нем противоречива и не подтверждена официально. Рассказываем, что известно о командире вагнеровцев Дмитрии Уткине.

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