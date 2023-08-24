Дмитрий Уткин значится в опубликованном Росавиацией списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель «ЧВК Вагнер». Человек непубличный, вся информация о нем противоречива и не подтверждена официально. Рассказываем, что известно о командире вагнеровцев Дмитрии Уткине.
Дмитрий «Вагнер» Уткин числится в списке пассажиров погибшего самолета Пригожина. Рассказываем, кто это такой
24 августа 2023, 01:47
24712
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.