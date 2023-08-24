Бизнесджет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился накануне вечером. В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, бизнесмен числился на борту, как и сам «Вагнер» — Дмитрий Уткин, а также заместители, пилоты и бортпроводница. Тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа найдены, подробнее о них читайте на «Фонтанке» .

Самолет Embraer-135 с регистрационным номером RA-02795 летел из Москвы в Петербург, резко падать он начал над Тверской областью (здесь репортаж «Фонтанки» с места падения ). Обломки джета, разбросанные на 3,5 км , обнаружили возле населенного пункта Куженкино. Очевидцы утверждают, что слышали «два хлопка» , а сам борт падал около пяти минут, «медленно, как лист» .

СК возбудил уголовное дело по статье о небезопасных полетах, расследование поручено неординарному следователю. Обнаруженные останки на рассвете доставили в морг . По данным «Фонтанки» , тела погибших сильно обезображены, визуально опознать их практически невозможно. Однако по косвенным признакам Пригожин среди погибших, уверяют специалисты. Более точно сказать можно будет только после экспертизы.

В тот роковой вечер в небе был и второй самолет Пригожина — Embraer-135 с бортовым номером RA-02748 , который благополучно приземлился в Москве. Кто был в этом бизнесджете, пока что неизвестно. На следующий день после трагедии, 24 августа, он вылетел в Баку.

Возле бывшего ЧВК «Вагнер-центра» лежат цветы. Вагнеровцы несут их с ночи, организуя стихийный мемориал и призывая «держаться вместе». Не безлюдно сейчас и около кафе на Университетской набережной, вот что говорят пришедшие.

