«Фонтанка.ру»
Бизнесджет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился накануне вечером. В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, бизнесмен числился на борту, как и сам «Вагнер» — Дмитрий Уткин, а также заместители, пилоты и бортпроводница. Тела всех
Самолет
СК возбудил уголовное дело по статье о небезопасных полетах, расследование поручено неординарному следователю. Обнаруженные останки на рассвете доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших сильно обезображены, визуально опознать их практически невозможно. Однако по косвенным признакам Пригожин среди погибших, уверяют специалисты. Более точно сказать можно будет только после экспертизы.
В тот роковой вечер в небе был и второй самолет Пригожина —
Возле бывшего ЧВК «Вагнер-центра» лежат цветы. Вагнеровцы несут их с ночи, организуя стихийный мемориал и призывая «держаться вместе». Не безлюдно сейчас и около кафе на Университетской набережной, вот что говорят пришедшие.
Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке». И мы продолжаем вести онлайн-трансляцию. Всё самое главное и оперативное о крушении самолета Пригожина вы найдете здесь.