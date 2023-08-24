    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, южн

    760мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.44eur102.25

    Fontanka.Digital

    Крушение самолета Пригожина

    «Бабахнуло два раза, взорвалось, падает». Полная видеоверсия крушения бизнесджета Пригожина

    1683
    7 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Бизнесджет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился накануне вечером. В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, бизнесмен числился на борту, как и сам «Вагнер» — Дмитрий Уткин, а также заместители, пилоты и бортпроводница. Тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа найдены, подробнее о них читайте на «Фонтанке».

    Самолет Embraer-135 с регистрационным номером RA-02795 летел из Москвы в Петербург, резко падать он начал над Тверской областью (здесь репортаж «Фонтанки» с места падения). Обломки джета, разбросанные на 3,5 км, обнаружили возле населенного пункта Куженкино. Очевидцы утверждают, что слышали «два хлопка», а сам борт падал около пяти минут, «медленно, как лист».

    СК возбудил уголовное дело по статье о небезопасных полетах, расследование поручено неординарному следователю. Обнаруженные останки на рассвете доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших сильно обезображены, визуально опознать их практически невозможно. Однако по косвенным признакам Пригожин среди погибших, уверяют специалисты. Более точно сказать можно будет только после экспертизы.

    В тот роковой вечер в небе был и второй самолет Пригожина — Embraer-135 с бортовым номером RA-02748, который благополучно приземлился в Москве. Кто был в этом бизнесджете, пока что неизвестно. На следующий день после трагедии, 24 августа, он вылетел в Баку.

    Возле бывшего ЧВК «Вагнер-центра» лежат цветы. Вагнеровцы несут их с ночи, организуя стихийный мемориал и призывая «держаться вместе». Не безлюдно сейчас и около кафе на Университетской набережной, вот что говорят пришедшие.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке». И мы продолжаем вести онлайн-трансляцию. Всё самое главное и оперативное о крушении самолета Пригожина вы найдете здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Fontanka.digitalГибель Пригожина
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close