    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.44eur102.25

    Крушение самолета Пригожина

    Второй самолет, на котором летал Пригожин, направился из Москвы в Баку

    2738
    4 комментария

    Второй самолет, использовавшийся ранее Евгением Пригожиным и людьми, близкими к нему, вылетел из Москвы в Баку 24 августа, как и планировалось. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar.

    ПоделитьсяПоделиться

    Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с бортовым номером RA-02748 накануне летал из Москвы в Петербург и обратно, приземлившись в аэропорту Остафьево. Кто был в этом бизнес-джете, неизвестно, но самолет был также в аренде у бизнесмена Евгения Пригожина.

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close