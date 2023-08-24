Второй самолет, на котором летал Пригожин, направился из Москвы в Баку

Второй самолет, использовавшийся ранее Евгением Пригожиным и людьми, близкими к нему, вылетел из Москвы в Баку 24 августа, как и планировалось. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar.
Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с бортовым номером RA-02748 накануне летал из Москвы в Петербург и обратно, приземлившись в аэропорту Остафьево. Кто был в этом бизнес-джете, неизвестно, но самолет был также в аренде у бизнесмена Евгения Пригожина.
Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.
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