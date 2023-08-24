«От его имени содрогались бы». Что говорят о Пригожине люди, которые несут цветы на Университетскую набережную

Петербуржцы несут цветы не только к бывшему «ЧВК Вагнер Центру» — собираются они и у кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. «Фонтанка» поговорила с теми, кто пришел вспомнить Евгения Пригожина (официального подтверждения его гибели нет).



— Я не могла сегодня не быть здесь. Такие люди, как Пригожин, должны быть в нашей России. Потому что ребята идут за ним, мужики идут за ним. Я просто знаю, общалась со многими, с роднулечкой своим общалась. За него шли горой, — говорит женщина, близкие которой, по ее словам, воевали в ЧВК. Она принесла цветы и постояла у мемориала, прослезившись.