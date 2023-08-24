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    Крушение самолета Пригожина

    «От его имени содрогались бы». Что говорят о Пригожине люди, которые несут цветы на Университетскую набережную

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    Петербуржцы несут цветы не только к бывшему «ЧВК Вагнер Центру» — собираются они и у кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. «Фонтанка» поговорила с теми, кто пришел вспомнить Евгения Пригожина (официального подтверждения его гибели нет).

    — Я не могла сегодня не быть здесь. Такие люди, как Пригожин, должны быть в нашей России. Потому что ребята идут за ним, мужики идут за ним. Я просто знаю, общалась со многими, с роднулечкой своим общалась. За него шли горой, — говорит женщина, близкие которой, по ее словам, воевали в ЧВК. Она принесла цветы и постояла у мемориала, прослезившись.

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    Фиолетовые гвоздики принесли молодая девушка с сыном. Они иногородние, тоже пришли почтить память Пригожина: «...хотя это руководитель, а не бойцы, которые напрямую участвуют в военных действиях». Наша собеседница надеется, что ЧВК не закроется, и думает, что есть люди, которые смогут «перенять традицию».

    — Были мысли, что он не погиб, но если правда погиб, то очень жаль. Про политику говорить не могу, мы люди маленькие, — резюмирует она.

    Пришла к кафе и пожилая женщина — отмечает, что несмотря на больные ноги. Говорит, что перед Татарским преклоняется тоже, но решила принести цветы именно Пригожину. По ее мнению, от имени Пригожина «содрогались бы», если бы он продолжил воевать, но сейчас «от его имени колики у других людей».

    Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

    Подходит другая женщина. Вздыхает и говорит:

    — Хороший был артист.

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование поручено неординарному следователю.

    «Фонтанка» поговорила с очевидцами авиакатастрофы. Два жителя села Куженкино рассказали, что борт падал около пяти минут. «медленно, как лист». А еще одна жительница боялась, что самолет рухнет прямо на жилые дома.

    Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители группы (подробнее о них читайте на «Фонтанке»).

    Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

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