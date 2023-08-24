«От его имени содрогались бы». Что говорят о Пригожине люди, которые несут цветы на Университетскую набережную

Петербуржцы несут цветы не только к бывшему «ЧВК Вагнер Центру» — собираются они и у кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. «Фонтанка» поговорила с теми, кто пришел вспомнить Евгения Пригожина (официального подтверждения его гибели нет).
— Я не могла сегодня не быть здесь. Такие люди, как Пригожин, должны быть в нашей России. Потому что ребята идут за ним, мужики идут за ним. Я просто знаю, общалась со многими, с роднулечкой своим общалась. За него шли горой, — говорит женщина, близкие которой, по ее словам, воевали в ЧВК. Она принесла цветы и постояла у мемориала, прослезившись.
Фиолетовые гвоздики принесли молодая девушка с сыном. Они иногородние, тоже пришли почтить память Пригожина: «...хотя это руководитель, а не бойцы, которые напрямую участвуют в военных действиях». Наша собеседница надеется, что ЧВК не закроется, и думает, что есть люди, которые смогут «перенять традицию».
— Были мысли, что он не погиб, но если правда погиб, то очень жаль. Про политику говорить не могу, мы люди маленькие, — резюмирует она.
Пришла к кафе и пожилая женщина — отмечает, что несмотря на больные ноги. Говорит, что перед Татарским преклоняется тоже, но решила принести цветы именно Пригожину. По ее мнению, от имени Пригожина «содрогались бы», если бы он продолжил воевать, но сейчас «от его имени колики у других людей».
Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»
Подходит другая женщина. Вздыхает и говорит:
— Хороший был артист.