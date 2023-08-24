    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.44eur102.25

    Крушение самолета Пригожина

    «Мы начали детей выводить из домов». Жительница Куженкино рассказала о крушении самолета Пригожина

    1747
    6 комментариев

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Жительница тверского села Куженкино Мария рассказала корреспонденту «Фонтанки» о том, как падал самолет. Сначала она испугалась, что борт рухнет прямо на жилые дома.

    «Вышли с сестрой на улицу, слышим — хлопок в небе. Голову поднимаем, смотрим — самолёт падает. Крыло уже у него отвалилось. Ну и второй хлопок услышали, по-моему. Мы смотрим, что на дома-то падает. Мы подумали, что на дом упадёт. Ну, начали детей, конечно, выводить из домов. Мало ли на улице как-то сориентироваться, можно куда-то отбежать. Ну, потом смотрим, он в бок полетел, уже боком летел. Вылетел, упал на поле. Взрыв, хлопок. Ну, земля-то у нас тут содрогнулась. Честно сказать, даже там в больших домах почувствовали», — рассказала женщина.

    По словам сельчанки, самолет падал «минут пять». Она успела увидеть взрыв, забежать домой, вывести детей и продолжить наблюдение падения. Мария вспомнила, что спустя пять минут уже звонила в МЧС, надеясь, что кто-то из самолета еще может быть жив.

    Ранее два жителя села рассказали, как падал самолет. По их словам, борт также падал около пяти минут, «медленно, как лист».

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование поручено неординарному следователю.

    Евгений Пригожин числится в списке пассажиров, который опубликовала Росавиация. По информации источника «Фонтанки», он находился на борту самолета. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители группы (подробнее о них читайте на «Фонтанке»).

    Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

    Подробнее о жизненном и карьерном пути главы ЧВК «Вагнер» читайте на «Фонтанке».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close