«Мы начали детей выводить из домов». Жительница Куженкино рассказала о крушении самолета Пригожина

Жительница тверского села Куженкино Мария рассказала корреспонденту «Фонтанки» о том, как падал самолет. Сначала она испугалась, что борт рухнет прямо на жилые дома.



«Вышли с сестрой на улицу, слышим — хлопок в небе. Голову поднимаем, смотрим — самолёт падает. Крыло уже у него отвалилось. Ну и второй хлопок услышали, по-моему. Мы смотрим, что на дома-то падает. Мы подумали, что на дом упадёт. Ну, начали детей, конечно, выводить из домов. Мало ли на улице как-то сориентироваться, можно куда-то отбежать. Ну, потом смотрим, он в бок полетел, уже боком летел. Вылетел, упал на поле. Взрыв, хлопок. Ну, земля-то у нас тут содрогнулась. Честно сказать, даже там в больших домах почувствовали», — рассказала женщина.

