Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей

10 млрд рублей, найденные при обысках в Петербурге, возвращены Евгению Пригожину. Пару дней назад следствие имело другие виды на изъятые средства. «Фонтанка» в курсе, что экс-мятежник лично за деньгами не подъехал.



Если еще воскресным утром, 2 июля следствие не собиралось возвращать Евгению Пригожину найденные 24 июня при обысках 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, то к вечеру того же дня было принято противоположное решение.



Наше издание рассказывало, как после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных Пригожину. Так, сначала во дворе отеля «Дворец Трезини» была обнаружена старая «Газель», откуда достали десятки коробок с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с 6 миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.

