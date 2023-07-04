Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей

10 млрд рублей, найденные при обысках в Петербурге, возвращены Евгению Пригожину. Пару дней назад следствие имело другие виды на изъятые средства. «Фонтанка» в курсе, что экс-мятежник лично за деньгами не подъехал.
Если еще воскресным утром, 2 июля следствие не собиралось возвращать Евгению Пригожину найденные 24 июня при обысках 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, то к вечеру того же дня было принято противоположное решение.
Наше издание рассказывало, как после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных Пригожину. Так, сначала во дворе отеля «Дворец Трезини» была обнаружена старая «Газель», откуда достали десятки коробок с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с 6 миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.
По информации «Фонтанки», к вечеру воскресенья, 2 июля Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако, на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве.
Как известно «Фонтанке», 2 июля за деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Понятно, что вряд ли при выдаче пересчитывали 10 миллиардов, ведь даже при помощи нескольких банковских машинок это заняло бы, минимум, полдня. Также журналист не в курсе, лично ли водитель грузил и в какую грузовую машину эти деньги – общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн.
«Фонтанка» не пытается искать логику в этих сюжетах. Журналисты нашего издания лишь могут абстрагироваться и подчеркнуть: если в отношении гражданина уголовное дело прекращается по реабилитирующим признакам, то все изъятое у него и не запрещенное к обороту на территории РФ – возвращается.
Важно, что уже в день обысков Пригожин не отрицал отношения к деньгам. Согласно его заявлению, датированному еще 24 июнем, это сумма была приготовлена на зарплату бойцов ЧВК «Вагнер» и выплаты родственникам погибших.