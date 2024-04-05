В Краснодарском крае появился памятник Пригожину и Уткину с их личными номерами

В Краснодарском крае установили памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину. Кадрами скульптуры поделились в телеграм-канале «ЧВК Вагнер. Сводки» в пятницу, 5 апреля.
Памятник установили на территории часовни в Горячем Ключе. На постаменте расположены ростовые фигуры Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, а также выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209.
Как ранее писала «Фонтанка», на хуторе Молькино (входит в МО «Город Горячий Ключ») в Краснодарском крае находилась база ЧВК «Вагнер».
В декабре 2023 года в память об основателе и руководителе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на стене его петербургского офиса на набережной Лейтенанта Шмидта появилась мемориальная доска.
23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера — Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация. Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Наследное дело было открыто 8 сентября 2023 года. Что предстоит делить наследникам самого известного в мире российского бизнесмена, читайте в материале «Фонтанки».