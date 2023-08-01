СК: Бастрыкин заинтересовался судьбой юного петербуржца, которого сбил электросамокат

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту получения травм 10-летним мальчиком в Петербурге, сообщает 31 июля официальный телеграм-канал СК РФ. Имеется в виду случай, о котором писала «Фонтанка».



10-летний ребёнок был сбит электросамокатом 30 июля возле своего дома на улице Дмитрия Устинова в Рыбацком(Невский район). У мальчика сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, тупая травма живота. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Отметим, что в воскресенье в детские больницы Петербурга попали несколько пострадавших в ЧП с самокатами.

