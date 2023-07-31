Сбивали электросамокаты и велосипедист, падали сами: четыре ребёнка пострадали в Петербурге в ДТП без машин

В погожее воскресенье детские больницы Петербурга пополнились после нескольких ЧП с самокатами. О них стало известно «Фонтанке» 31 июля.



В первой половине дня с улицы Дмитрия Устинова в Рыбацком госпитализировали 10-летнего мальчика с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, он был сбит электросамокатом.



Около 15 часов на Крестовском острове велосипедист сбил 5-летнего мальчика, который ехал на самокате. Медики диагностировали у малыша ушиб мягких тканей головы и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

