Сбивали электросамокаты и велосипедист, падали сами: четыре ребёнка пострадали в Петербурге в ДТП без машин

В погожее воскресенье детские больницы Петербурга пополнились после нескольких ЧП с самокатами. О них стало известно «Фонтанке» 31 июля.
В первой половине дня с улицы Дмитрия Устинова в Рыбацком госпитализировали 10-летнего мальчика с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, он был сбит электросамокатом.
Около 15 часов на Крестовском острове велосипедист сбил 5-летнего мальчика, который ехал на самокате. Медики диагностировали у малыша ушиб мягких тканей головы и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Около 18:20 на Московском проспекте, 71, на тротуаре электросамокат сбил 8-летнюю девочку. У неё ушиб плечевого сустава, её также после осмотра отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
12-летний мальчик попал в больницу уже ночью. Около 23:20 он (без взрослых) катался на самокате в Муринском парке, ближе к улице Руставели, и упал. Травма у него более серьёзная, чем у малышей, — закрытый перелом предплечья со смещением.