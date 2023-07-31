    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    Сбивали электросамокаты и велосипедист, падали сами: четыре ребёнка пострадали в Петербурге в ДТП без машин

    1348
    14 комментариев

    В погожее воскресенье детские больницы Петербурга пополнились после нескольких ЧП с самокатами. О них стало известно «Фонтанке» 31 июля.

    В первой половине дня с улицы Дмитрия Устинова в Рыбацком госпитализировали 10-летнего мальчика с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, он был сбит электросамокатом.

    Около 15 часов на Крестовском острове велосипедист сбил 5-летнего мальчика, который ехал на самокате. Медики диагностировали у малыша ушиб мягких тканей головы и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    Около 18:20 на Московском проспекте, 71, на тротуаре электросамокат сбил 8-летнюю девочку. У неё ушиб плечевого сустава, её также после осмотра отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    12-летний мальчик попал в больницу уже ночью. Около 23:20 он (без взрослых) катался на самокате в Муринском парке, ближе к улице Руставели, и упал. Травма у него более серьёзная, чем у малышей, — закрытый перелом предплечья со смещением.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с ребенкомДТП с самокатомЭлектросамокаты в ПетербургеДТП с электросамокатомДТП с велосипедистомДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    Ганс-Дитрих Геншер31 Июл 2023 в 11:22
    да, кроме самокатов нет проблем

    Итак, СИМ:
    За 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 1 043 (+181,9%) ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 12 (+100 %) человек, в том числе 1 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 1 082 (+183,2%) человека, в числе которых 432 ребенка в возрасте до 16 лет.
    Статистики распределения кикшеринг и частные нет.
    ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
    За первое полугодие 2023 года зарегистрировано 2 151 (+8,6%) ДТП с пострадавшими велосипедистами, в которых погибли 89 (-29,4%) и получили ранение 2 072 (+11%) велосипедиста. Доля таких происшествий среди всех ДТП составила 3,8%, что выше, чем в первом полугодии 2022 года (3,7%).
    ДЕТИ-ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
    Зафиксировано увеличение на 8,1% (730) количества ДТП с участием детей-велосипедистов и раненых в них – на 10,5% (724). Число погибших снизилось на 55,6% (12).
    ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ
    По итогам 6 месяцев 2023 года отмечен рост на 3,9% (3 098) количества ДТП с участием пострадавших детей-пешеходов, раненых в таких ДТП детей – н
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close