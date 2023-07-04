В Петербурге появятся первые электросамокаты со шлемами

До 15% электросамокатов кикшерингового сервиса Whoosh в Петербурге будут оборудованы шлемами. Об этом «Фонтанке» 4 июля сообщили в пресс-службе компании.



Кикшеринг запускает в прокат электросамокаты новой модели, которые будут оборудованы шлемами. Такой транспорт станет доступен для пользователей в этом сезоне в Москве и других городах присутствия, включая Петербург.



Ожидается, что в начале сезона 2024 года шлемами будет оборудовано до 30% парка компании. Устройства будут распределены так, что в каждом городе шлемами будет обеспечено не менее 15% флота. В 2025 году оснащенность защитными приспособлениями планируют довести до 70–80%.

