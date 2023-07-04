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    В Петербурге появятся первые электросамокаты со шлемами

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    30 комментариев

    До 15% электросамокатов кикшерингового сервиса Whoosh в Петербурге будут оборудованы шлемами. Об этом «Фонтанке» 4 июля сообщили в пресс-службе компании.

    Кикшеринг запускает в прокат электросамокаты новой модели, которые будут оборудованы шлемами. Такой транспорт станет доступен для пользователей в этом сезоне в Москве и других городах присутствия, включая Петербург.

    Ожидается, что в начале сезона 2024 года шлемами будет оборудовано до 30% парка компании. Устройства будут распределены так, что в каждом городе шлемами будет обеспечено не менее 15% флота. В 2025 году оснащенность защитными приспособлениями планируют довести до 70–80%.

    Шлемы будут универсальными, подходящими и мужчинам, и женщинам. Их можно будет подогнать под свой размер. При этом, как отмечают в компании, использование шлема станет рекомендацией для пользователя, а не требованием. На цену катания оно не повлияет.

    Другие сервисы кикшеринга также модернизируют свой транспорт в целях безопасности. Например, у самокатов «Яндекс Go» и Urent есть поворотники.

    Ранее стало известно, что Минтранс России хочет внести в КоАП изменения, которые позволят штрафовать самокатчиков за нарушение ПДД. Сейчас им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей, планку предлагают поднять до 30 тысяч. При этом даже сейчас у ГИБДД нет ресурса, чтобы штрафовать «микромобильных» нарушителей. В ответ на это высказывается мнение, что в России нужно создавать отряды полиции на электросамокатах, по аналогии с конной или мотополицией.

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    Комментарии 30

    ikbab04 Июл 2023 в 17:51
    Надо не кровати двигать, а б... менять. То есть самокаты выгонять на велодорожки или проезжую часть.
    +1−2
    своих не бросаем04 Июл 2023 в 17:48
    хороший самокатчик мертвый самокатчик.
    +1−1
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