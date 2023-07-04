Штрафы до 30 тысяч рублей предлагают ввести для электросамокатчиков

Минтранс России планирует внести изменения в КоАП, чтобы водителей электросамокатов можно было штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Об этом
В неподтвержденном письме ведомства депутату Госдумы от «Единой России» Александру Якубовскому говорится, что Минтранс хочет внести изменения в 12.29 КоАП. На данный момент кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других» участников дорожного движения. Эта формулировка достаточно туманна, что позволяет электросамокатчикам избегать наказания.
О серьезности этой проблемы свидетельствуют заявления российского кикшерингового сервиса Whoosh, поддерживающего введение штрафов для электросамокатов. Издание также обратилось с запросами в сервисы «Юрент» и «Яндекс Go», однако там инициативу не прокомментировали.
Эксперты считают, что штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах необходимо увеличить до
С 1 марта в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Среди важных нововведений — ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них можно со скоростью не более