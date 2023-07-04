Штрафы до 30 тысяч рублей предлагают ввести для электросамокатчиков

Минтранс России планирует внести изменения в КоАП, чтобы водителей электросамокатов можно было штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Об этом 4 июля пишет газета «Известия».



В неподтвержденном письме ведомства депутату Госдумы от «Единой России» Александру Якубовскому говорится, что Минтранс хочет внести изменения в 12.29 КоАП. На данный момент кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других» участников дорожного движения. Эта формулировка достаточно туманна, что позволяет электросамокатчикам избегать наказания.

