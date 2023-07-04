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    Штрафы до 30 тысяч рублей предлагают ввести для электросамокатчиков

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    17 комментариев

    Минтранс России планирует внести изменения в КоАП, чтобы водителей электросамокатов можно было штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Об этом 4 июля пишет газета «Известия».

    В неподтвержденном письме ведомства депутату Госдумы от «Единой России» Александру Якубовскому говорится, что Минтранс хочет внести изменения в 12.29 КоАП. На данный момент кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других» участников дорожного движения. Эта формулировка достаточно туманна, что позволяет электросамокатчикам избегать наказания.

    О серьезности этой проблемы свидетельствуют заявления российского кикшерингового сервиса Whoosh, поддерживающего введение штрафов для электросамокатов. Издание также обратилось с запросами в сервисы «Юрент» и «Яндекс Go», однако там инициативу не прокомментировали.

    Эксперты считают, что штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах необходимо увеличить до 30 тысяч рублей (сейчас максимум 1,5 тысячи рублей). К тому же высказывается мнение, что в России нужно создавать отряды полиции на электросамокатах, по аналогии с конной или мотополицией.

    С 1 марта в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Среди важных нововведений — ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам.

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    Комментарии 17

    LiChaBaTa04 Июл 2023 в 13:13
    Скорее плиз!
    +0−0
    Трассер04 Июл 2023 в 13:13
    Общеопасным способ - это самокат! Почему не вкатит тюрьму? Или миллион рублей за покушение на убийство? Встал на самокат - это как взять оружие и с ним выйти на улицу! 4 года тюрьмы!
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