Так, накануне следователи нанесли визит в Urent и Eleven, в среду проверяют Mangoo и Вusyfly. На представленном видео сотрудники СК описывают имущество и опечатывают самокаты, которые в ближайшее время никуда не поедут.
Автор: Следственный комитет РФ
Смольный намерен подписать соглашение с операторами кикшеринга, до тех пор ряд из них прекратил предоставление услуг. В это соглашение войдет как полный запрет на использование электросамокатов по ряду адресов, так и ограничение их скорости. На время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков. СК торопит с регламентацией.
В Петербурге за последнее время произошло несколько резонансных происшествий с участием электросамокатчиков. На Невском проспекте группа молодых людей сбила, а затем избила врача и писателя Валерия Айрапетяна, было возбуждено уголовное дело. Помимо этого, петербургские следователи работают с историями о наездах электросамокатов на детей, которые участились с началом лета. Три таких случая подробно описывала «Фонтанка». По каждому из них были возбуждены уголовные дела, очередное — накануне.