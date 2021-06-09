Евгений В 09 Июн 2021 в 15:09 09 Июн 2021 в 15:09

Конечно проще все закрыть, свернуть , запретить, вместо того, чтобы заниматься законодательной деятельностью и идти в ногу со временем. Ручки шариковые тоже надо запретить, ими в принципе тоже можно убить. Лавочки тоже уберите все, вдруг кто с них упадет. И производителей шариковых ручек тоже надо обвинить в том, что они делаю слишком острые ручки, мало ли что. Надо заниматься законотворческой деятельностью на благо людей, а не заниматься чем попало. Вот так вот и вкладывайся в бизнес.... а может кому сверху понравилась идея аренды самокатов?