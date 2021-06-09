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Следственный комитет в Петербурге добрался до самокатов Mangoo и Вusyfly и опечатал их

Сотрудники ГСУ СК по Петербургу продолжают в рамках «электросамокатного» уголовного дела проводить обыски в кикшеринговых компаниях. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Так, накануне следователи нанесли визит в Urent и Eleven, в среду проверяют Mangoo и Вusyfly. На представленном видео сотрудники СК описывают имущество и опечатывают самокаты, которые в ближайшее время никуда не поедут.

Автор: Следственный комитет РФ

Смольный намерен подписать соглашение с операторами кикшеринга, до тех пор ряд из них прекратил предоставление услуг. В это соглашение войдет как полный запрет на использование электросамокатов по ряду адресов, так и ограничение их скорости. На время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков. СК торопит с регламентацией.


В Петербурге за последнее время произошло несколько резонансных происшествий с участием электросамокатчиков. На Невском проспекте группа молодых людей сбила, а затем избила врача и писателя Валерия Айрапетяна, было возбуждено уголовное дело. Помимо этого, петербургские следователи работают с историями о наездах электросамокатов на детей, которые участились с началом лета. Три таких случая подробно описывала «Фонтанка». По каждому из них были возбуждены уголовные дела, очередное — накануне.

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Комментарии (1)

Евгений В
Конечно проще все закрыть, свернуть , запретить, вместо того, чтобы заниматься законодательной деятельностью и идти в ногу со временем. Ручки шариковые тоже надо запретить, ими в принципе тоже можно убить. Лавочки тоже уберите все, вдруг кто с них упадет. И производителей шариковых ручек тоже надо обвинить в том, что они делаю слишком острые ручки, мало ли что. Надо заниматься законотворческой деятельностью на благо людей, а не заниматься чем попало. Вот так вот и вкладывайся в бизнес.... а может кому сверху понравилась идея аренды самокатов?
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