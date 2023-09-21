Самокатчик сбил ребенка на пешеходном переходе на Луначарского

Ребенок пострадал в столкновении с мужчиной на самокате в Выборгском районе Петербурга. Еще один, а также двое взрослых получили травмы, упав со своих самокатов.
Вечером 20 сентября с заявлением в полицию обратилась 27-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что около двух часов дня на пересечении проспектов Луначарского и Художников неизвестный мужчина на электросамокате наехал на ее 9-летнего сына на пешеходном переходе, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. Ребенок ударился головой, получив открытую рану волосистой части. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Еще один ребенок пострадал в Невском районе. Восьмилетний мальчик упал с самоката возле одного из домов на Искровском проспекте около полудня 19 сентября и ударился головой. На следующий день его доставили в больницу. Оказалось, что ребенок получил гематому левого глаза. После оказания помощи мальчика отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
В первом часу ночи 21 сентября в больницу доставили 47-летнюю женщину. Она упала с самоката в Тайцах, получив ушибленную рану подбородка, ушибы лица и ссадину на руке. А за несколько часов до этого за медицинской помощью обратился 22-летний парень, который при падении с самоката на улице Ильюшина ушиб голову. Состояние обоих пострадавших врачи оценили как удовлетворительное.