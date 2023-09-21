Самокатчик сбил ребенка на пешеходном переходе на Луначарского

Ребенок пострадал в столкновении с мужчиной на самокате в Выборгском районе Петербурга. Еще один, а также двое взрослых получили травмы, упав со своих самокатов.



Вечером 20 сентября с заявлением в полицию обратилась 27-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что около двух часов дня на пересечении проспектов Луначарского и Художников неизвестный мужчина на электросамокате наехал на ее 9-летнего сына на пешеходном переходе, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. Ребенок ударился головой, получив открытую рану волосистой части. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.