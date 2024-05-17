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    ВОЗ сообщила о повышении устойчивости бактерий к противомикробным препаратам

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    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая опубликовала обновленный список приоритетных бактериальных патогенов, включающий 15 семейств антибиотикорезистентных бактерий, выделенных в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. Документ содержит также рекомендации по разработке новых методов лечения, призванных остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.

    «С момента опубликования в 2017 году первой версии списка угроза устойчивости к противомикробным препаратам усилилась, что привело к ослаблению эффективности многочисленных антибиотиков и поставило под угрозу многие достижения современной медицины», — констатирует и. о. помощника гендиректора по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам д‑р Юкико Накатани. Обновленный список, таким образом, приводит новые данные, способные содействовать разработке новых антибиотиков.

    Критически патогенные микроорганизмы, например грамотрицательные бактерии, устойчивые к антибиотикам, и микобактерии туберкулеза, устойчивые к рифампицину, представляют глобальную угрозу из-за их способности противостоять лечению и распространять устойчивость к иным бактериям.

    Актуальный список теперь включает 23 патогенных микроорганизма, устойчивых к противомикробным препаратам на разных уровнях.

    К критическому уровню приоритетности ВОЗ отнесла следующие бактерии:

    • Acinetobacter baumannii, устойчивые к карбапенемам;
    • Enterobacterales, устойчивые к цефалоспоринам третьего поколения;
    • Enterobacterales, устойчивые к карбапенемам;
    • Mycobacterium tuberculosis, устойчивые к рифампицину (включены после независимого анализа c параллельными индивидуально подобранными критериями и последующего применения адаптированной схемы многокритериального анализа принятия решений).

    Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала изменение климата «самой большой угрозой здоровью, с которой сталкивается человечество».

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    БактерииВОЗАнтибиотики
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