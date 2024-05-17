ВОЗ сообщила о повышении устойчивости бактерий к противомикробным препаратам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая опубликовала обновленный список приоритетных бактериальных патогенов, включающий 15 семейств антибиотикорезистентных бактерий, выделенных в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. Документ содержит также рекомендации по разработке новых методов лечения, призванных остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.
«С момента опубликования в
Критически патогенные микроорганизмы, например грамотрицательные бактерии, устойчивые к антибиотикам, и микобактерии туберкулеза, устойчивые к рифампицину, представляют глобальную угрозу из-за их способности противостоять лечению и распространять устойчивость к иным бактериям.
Актуальный список теперь включает 23 патогенных микроорганизма, устойчивых к противомикробным препаратам на разных уровнях.
К критическому уровню приоритетности ВОЗ отнесла следующие бактерии:
- Acinetobacter baumannii, устойчивые к карбапенемам;
- Enterobacterales, устойчивые к цефалоспоринам третьего поколения;
- Enterobacterales, устойчивые к карбапенемам;
- Mycobacterium tuberculosis, устойчивые к рифампицину (включены после независимого анализа c параллельными индивидуально подобранными критериями и последующего применения адаптированной схемы многокритериального анализа принятия решений).
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала изменение климата «самой большой угрозой здоровью, с которой сталкивается человечество».