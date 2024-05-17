ВОЗ сообщила о повышении устойчивости бактерий к противомикробным препаратам

«С момента опубликования в 2017 году первой версии списка угроза устойчивости к противомикробным препаратам усилилась, что привело к ослаблению эффективности многочисленных антибиотиков и поставило под угрозу многие достижения современной медицины», — констатирует и. о. помощника гендиректора по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам д‑р Юкико Накатани. Обновленный список, таким образом, приводит новые данные, способные содействовать разработке новых антибиотиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая опубликовала обновленный список приоритетных бактериальных патогенов, включающий 15 семейств антибиотикорезистентных бактерий, выделенных в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. Документ содержит также рекомендации по разработке новых методов лечения, призванных остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.

Критически патогенные микроорганизмы, например грамотрицательные бактерии, устойчивые к антибиотикам, и микобактерии туберкулеза, устойчивые к рифампицину, представляют глобальную угрозу из-за их способности противостоять лечению и распространять устойчивость к иным бактериям.



Актуальный список теперь включает 23 патогенных микроорганизма, устойчивых к противомикробным препаратам на разных уровнях.

К критическому уровню приоритетности ВОЗ отнесла следующие бактерии:

