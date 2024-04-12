Bloomberg: потепление климата может пробудить болезни-зомби в Сибири

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает изменение климата «самой большой угрозой здоровью, с которой сталкивается человечество». Подробно о мрачных перспективах, которые связаны с глобальным потеплением, пишет 12 апреля Bloomberg.
«Беспокойство заключается в том, что это только начало. <…> Всемирный банк прогнозирует, что более теплый климат может привести к как минимум 21 миллиону дополнительных смертей к 2050 году только от сильной жары, задержки роста, диареи, малярии и лихорадки денге», — пишет издание.
Европе предрекают рост заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. Вирус вызывает летальное кровотечение и недостаточность органов в 30% случаев и за последнее десятилетие заразил десятки людей в Испании, Болгарии и Франции.
Экстремальный паводок в российских регионах — тоже плохой сигнал. Как пишет Bloomberg, наводнение может привести к распространению лептоспироза — эту болезнь вызывает поражающая почки бактерия, обнаруженная в испражнениях животных.
Скопление воды внутри использованных автомобильных покрышек, ведер и других контейнеров может стать рассадником комаров, мошек и других насекомых, переносящих болезни. Ситуации, когда люди проводят больше времени в воде, могут привести к увеличению случаев заболеваний холерой и брюшным тифом, а также к заражению кишечной палочкой.
Напомним, во время паводка в Оренбургской области уже сообщалось о случае массового инфекционного заболевания среди детей. На помощь вылетели эпидемиологи из Петербурга.
Как отмечает Bloomberg, ученые серьезно относятся и к возможности пробуждения так называемых «болезней-зомби». Они таятся в тающей вечной мерзлоте или под ней.
«Аномальная жара в 2016 году, когда летние температуры в российской Арктике подскочили выше
По данным Bloomberg, бактерии, вызвавшие тогда вспышку сибирской язвы, могли возникнуть из оттаявшего трупа животного, зараженного еще в XIII веке.