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    Bloomberg: потепление климата может пробудить болезни-зомби в Сибири

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    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает изменение климата «самой большой угрозой здоровью, с которой сталкивается человечество». Подробно о мрачных перспективах, которые связаны с глобальным потеплением, пишет 12 апреля Bloomberg.

    «Беспокойство заключается в том, что это только начало. <…> Всемирный банк прогнозирует, что более теплый климат может привести к как минимум 21 миллиону дополнительных смертей к 2050 году только от сильной жары, задержки роста, диареи, малярии и лихорадки денге», — пишет издание.

    Европе предрекают рост заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. Вирус вызывает летальное кровотечение и недостаточность органов в 30% случаев и за последнее десятилетие заразил десятки людей в Испании, Болгарии и Франции.

    Экстремальный паводок в российских регионах — тоже плохой сигнал. Как пишет Bloomberg, наводнение может привести к распространению лептоспироза — эту болезнь вызывает поражающая почки бактерия, обнаруженная в испражнениях животных.

    Скопление воды внутри использованных автомобильных покрышек, ведер и других контейнеров может стать рассадником комаров, мошек и других насекомых, переносящих болезни. Ситуации, когда люди проводят больше времени в воде, могут привести к увеличению случаев заболеваний холерой и брюшным тифом, а также к заражению кишечной палочкой.

    Напомним, во время паводка в Оренбургской области уже сообщалось о случае массового инфекционного заболевания среди детей. На помощь вылетели эпидемиологи из Петербурга.

    Как отмечает Bloomberg, ученые серьезно относятся и к возможности пробуждения так называемых «болезней-зомби». Они таятся в тающей вечной мерзлоте или под ней.

    «Аномальная жара в 2016 году, когда летние температуры в российской Арктике подскочили выше 35° C (95° F), показала, что угроза не является гипотетической. Таяние вечной мерзлоты на северо-западе Сибири спровоцировало оползень, вблизи которого начали болеть и умирать тысячи оленей. Позже погибли два кочевника-оленевода», — пишет издание.

    По данным Bloomberg, бактерии, вызвавшие тогда вспышку сибирской язвы, могли возникнуть из оттаявшего трупа животного, зараженного еще в XIII веке.

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