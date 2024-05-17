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    Вратарю ЦСКА Торопу после столкновения с защитником «Зенита» понадобилась операция

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    Вратарю футбольного клуба ЦСКА Владиславу Торопу понадобится операция после жесткого столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче Кубка России. Об этом заявили 17 мая в пресс-службе армейской команды. По словам представителя ЦСКА, в настоящее время Тороп находится под медицинским присмотром в одной из больниц Москвы.

    «После проведения дополнительных обследований будет назначена операция, и после этого мы сможем определить точные сроки его восстановления», — говорится в заявлении клуба.

    В ЦСКА также поблагодарили врачей «Зенита» Михаила Гришина и Владимира Хайтина, а также главного врача «Газпром Арены» Лаврентия Неустоева за оперативную помощь в решении вопросов со срочной госпитализацией игрока.

    В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах в различных турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести из них он сыграл на ноль. Голкипер выступает за основную команду ЦСКА с 2020 года.

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