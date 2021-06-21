«Даче Кинга» выбрали постояльца. Спа-отель в Зеленогорске оборудует компания, связанная с Ginza

Проект данного концессионного соглашения был опубликован 6 мая. «По итогам 45 дней не поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, — сообщил комитет инвестициям. — Проект инициирован ООО «Новые пространственные решения» в рамках частной концессионной инициативы. В связи с отсутствием заявок от иных лиц право заключения концессионного соглашения будет предоставлено инвестору без проведения конкурса».

21 июня подведены итоги сбора заявок, которые касаются концессионного проекта по созданию гостинично-досугового комплекса в Зеленогорске. В итоге инициатору — ООО «Новые пространственные решения» — ни с кем не пришлось бороться.

Превратить «Дачу Кинга» и другие объекты дома отдыха Зеленогорск в гостиницу еще в декабре 2020 года предложила компания ООО «Новые пространственные решения». Как ранее сообщала «Фонтанка», она тесно связана с группой Ginza, которая с недавних пор помимо ресторанов занимается развитием отельного направления.

В начале мая Смольный согласился отдать комплекс зданий инвесторам и объявил сбор предложений.

По условиям соглашения, инвестор получит семь объектов недвижимости и один объект незавершенного строительства по адресу Приморское шоссе, д. 520а, литера И, а также д. 520, литеры Д, Л, М, О, Ц, Ш, Э. Их общая площадь составляет 5,7 тыс. кв. м. К 2029 году на их месте должен появиться комплекс, состоящий из гостиницы, кемпинга, культурно-развлекательных и спортивных некапитальных объектов общей площадью 7,8 тыс. кв. м.

Размер инвестиций может варьироваться от 500 млн до 1 млрд рублей. Здания перейдут в аренду на 49 лет, но собственником останется город.