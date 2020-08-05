Вы что, хотите как в Москве? В петербургском метро прошел мягкий трансфер власти

Евгений Козин Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Евгений Козин 5 августа был представлен коллективу метро в качестве исполняющего обязанности начальника. Это скорее формальность: почти 10 лет он официально являлся правой рукой патриарха петербургской подземки Владимира Гарюгина и давно знаком со всеми, с кем необходимо. Осталось понять, хорошо это или плохо для пассажиров. Евгений Козин пришел в «Петербургский метрополитен» в 1993 году, через 10 лет после Гарюгина, который в 1983 году возглавил службу движения. Образование у Козина соответствующее — инженер путей сообщения — строитель, заканчивал ЛИИЖТ, защищал кандидатскую в Горном. В метро сперва был помощником мастера, потом старшим мастером, дослужился до должности начальника дистанции. В 33 года стал руководителем Службы тоннельных сооружений, а в 2011-м был назначен первым заместителем начальника всего предприятия. Так и было до вчерашнего дня.





Трудовая биография Козина такая же линейная, как у самого Гарюгина, практически вся она связана с петербургским метро. По словам источников «Фонтанки», и в момент назначения в 2011-м, и после Козин считался креатурой Аркадия Фурсы, самого могущественного из замов Гарюгина. С этим, говорят они, связана и странная ситуация с первыми заместителями метрополитена, их на предприятии двое: якобы Андрей Павлов стал «вторым» первым, чтобы несколько выровнять весы влияния на предприятии, чрезмерно склонившиеся в сторону Фурсы.



Возможно, это чересчур романтический взгляд на вещи: в руководстве метро явно царит организационное единство, иначе сложно было бы выстроить настолько монолитную систему освоения средств. Выстроена она, конечно, не Козиным. «Фонтанка» рассказывала, как еще в 2008 году было зарегистрировано дачное некоммерческое партнерство «Новое Кирполье», в котором странным образом пересеклись топ-менеджеры метрополитена, включая Гарюгина, и представители компаний, размещающих рекламу под землей. Этот рынок много лет на фактически монопольных основаниях доставался одним и тем же предприятиям, главным из которых является «Метроном»; при этом бывшие сотрудники метро при внимательном взгляде оказывались связаны с удачливыми рекламщиками. Из этой же дружной компании тянулись ниточки в закрытый для посторонних рынок светильников для метро.



То же самое относится к многомиллиардным закупкам деталей для подвижного состава. «Фонтанка» писала о том, как избранные поставщики связаны друг с другом и как — с руководителями метро, в том числе с Аркадием Фурсой.

Автор материала Михаил Грачев в своем личном блоге накануне отметил, что косвенная связь с некоторыми поставщиками прослеживается и у самого Козина. В частности, его сын, по крайней мере на 2019 год, делил один земельный участок с Петром Лавровым, полным тезкой совладельца компании «СМУ-16». При этом и официальный доход топ-менеджмента ГУП вполне себе выше среднего. Среднемесячная зарплата Гарюгина в 2019 году составляла 537 тысяч, Козина — 425 тысяч, Павлова — 420 тысяч, Фурсы — 385 тысяч, в других «подведах» комтранса столько не платят.



Не то чтобы ни у кого не возникало вопросов по расходованию средств метро. Контрольно-счетная палата еще в 2014 году выявила финансовые нарушения на 9 с лишним миллиардов за 3 года. В частности, обратили внимание на странную заморозку рекламных тарифов и на то, как привлекались инвестиции для строительства новых станций метрополитена. Кейс по торговому центру над «Адмиралтейской» и вовсе вылился в многолетнее уголовное дело, которое было закрыто лишь в 2019-м.

КСП, потерпев поражение в борьбе за экономическую целесообразность, грозила новой проверкой, но не случилось. Между тем разброс цен на одни и те же закупаемые товары в Петербурге и Москве в последнее время стал особенно бросаться в глаза. Комментировал это наблюдение «Фонтанки» опять же Козин — довольно расплывчато: максимальная стоимость контракта сформирована «установленным порядком», а публикация самих расчетов и не предполагается.

В России не так много сопоставимых примеров смены многолетних руководителей подземки. Собственно, он один: в 2011 году от командования московским метро отстранили Дмитрия Гаева, который был начальником с 1995 года и безусловным транспортным авторитетом лужковской Москвы. Новый мэр Сергей Собянин поручил проверить деятельность метро, чем активно занялись Счетная палата и Генпрокуратура, которая по результатам и поставила перед главой города вопрос об увольнении Гаева. Уже после его освобождения от должности было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». В кресло Гаева с тех пор усаживались только «варяги»: и Иван Беседин, и Дмитрий Пегов, и Виктор Козловский — выходцы из РЖД.



Еще в 2016 году профильные петербургские издания анонсировали уход Гарюгина, а в качестве замены называли главу «Московского метростроя» Сергея Жукова. Но в итоге в кабину «Петербургского метрополитена» заходит человек из системы. Как долго он там задержится — вопрос: кадровые перестановки в транспортном блоке последнего времени показывают, что на руководящие должности приходят в основном люди извне, связанные с новым смольнинским руководством, а серьезным преимуществом является федеральный опыт. Однако на данном этапе выбор сделан в пользу Козина, максимально вовлеченного во все аспекты работы метро.

Оценивать это можно по-разному. Позиция чиновников, заинтересованных в стабильности стратегического предприятия, ясна. «Я уверен, что многолетний опыт работы в петербургской подземке поможет Евгению Германовичу твердо исполнять обязанности начальника», — порадовался 5 августа вице-губернатор Максим Соколов.



Другая сторона — подрядчики, которые безуспешно пытаются пробиться к подземным конкурсам и аукционам. «Фонтанка» неоднократно писала, как по жалобам компании «Моспик» отменяются многомиллионные закупки метро. «Хотели бы надеяться, что при новом руководителе ситуация улучшится, нарушения конкуренции будут устранены и метрополитен перестанет закупать запчасти по завышенной цене, — говорит её гендиректор Игорь Ромашов. — И будет это делать, основываясь на принципах разумной и честной конкуренции, без искусственных ограничений, как это было до сих пор. Но надеяться ещё не значит верить, к сожалению».



Владимир Гарюгин покинул должность в год своего 70-летия и 30-летия работы в качестве начальника метро. Поздравления от коллектива — специфический жанр; оценивать литературную составляющую не будем, но процитировать можно, раз уж это выложено на сайте подземки. Глава службы капстроительства Дмитрий Кунец без обиняков желает получить возможность «полноценно заняться своей семьей» и оставить тяжелый труд в приятных воспоминаниях. Кто-то, напротив, считает, что Гарюгину можно работать еще 50 лет, или называет «надежным, словно крыша». Новый глава метрополитена Евгений Козин обращается к своему экс-руководителю в стихах. «За плечами 30 долгих быстрых лет — Крах Союза, Перестройка, Нулевые, Дело — поражений нет! — пишет он. — Сколько в жизни их прошло — Пассажиры, Губернаторы, Сотрудники Метро... Кто-то вряд ли сможет это повторить. Дай бы бог, чтоб кто-то смог нас так же научить...»



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

