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    Новые парковочные разрешения для центра Петербурга будут работать внутри муниципального округа. Но Смольный помнит об исключениях

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    1 комментарий

    Комитет по транспорту Петербурга регламентирует расширение зоны действия для парковочных разрешений резидентов. Но по умолчанию они с июля будут работать только в пределах муниципалитета.

    Проект постановления опубликован 19 мая. Он устанавливает несколько оснований для того, чтобы комитет мог распространять действие парковочных разрешений жителей за пределы границ конкретной парковочной зоны.

    Первое основание — если есть поручение губернатора Санкт-Петербурга. Второе — если изменились границы парковочной зоны. Третье — конкретная автодорога расположена в границах двух и более парковочных зон. Если первые два в комментариях не нуждаются, то по поводу последнего случая в Центре управления парковками дали пояснение: бывает так, что резидент парковочной зоны живет на улице, которая является границей этой же зоны. Он может оказаться в ловушке: на его улице платные машино-места расположены через дорогу — то есть уже в другой зоне; а на его «родной» стороне стоянка запрещена. Чтобы этого избежать, у комитета должны быть основания для расширения действия парковочного разрешения. Однако между районами такой фокус нельзя будет провернуть — только в пределах одного района Петербурга.

    Напомним, жители, которые проживают в зоне платной парковки, могут получить льготное разрешение на год всего за 1 800 рублей. На данный момент оно действует на все 99 улиц, которые попали в зону. Однако с 1 июля ожидается расширение её еще на 4 муниципальных округа. Если всё пойдет по плану, то с 1 июня их жители смогут начать оформление резидентских разрешений — которые уже будут работать только в границах конкретного муниципалитета. Точно так же будет происходить, когда жители уже существующей на данный момент зоны пойдут получать новые разрешения. Однако действующие прямо сейчас, за которые они уже заплатили 1 800 рублей, останутся универсальными — вплоть до истечения своего срока.

    «Фонтанка» писала о том, что муниципальные границы для разрешений беспокоят жителей центра Петербурга, так как им приходится ездить по насущным нуждам не только в пределах своего округа.

    Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии (1)

    alexpv
    Этот комитет по транспорту может внятно объяснить, почему тихие и не требующие уборки от снега в летнее время улочки типа Крюковой ул и Апрельской строго по графику по понедельникам и средам очищают поголовной эвакуации так,что не остается ни одной неправильно припаркованной машины.
    А в центре на той же Шпалерной, Захарьевской и тд тп под боком у как-бы правоохранительных ведомств все улицы заставлены машинами под знаками "Стоянка и парковка запрещена".
    Наверное в этом и кроется ответ, своим можно ставить где и как угодно, а с простых граждан в спальных районах, где в общем-то и проблемы особой нет с парковкой нужно обирать штрафами.
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