Новые парковочные разрешения для центра Петербурга будут работать внутри муниципального округа. Но Смольный помнит об исключениях

Проект постановления опубликован 19 мая. Он устанавливает несколько оснований для того, чтобы комитет мог распространять действие парковочных разрешений жителей за пределы границ конкретной парковочной зоны.



Первое основание — если есть поручение губернатора Санкт-Петербурга. Второе — если изменились границы парковочной зоны. Третье — конкретная автодорога расположена в границах двух и более парковочных зон. Если первые два в комментариях не нуждаются, то по поводу последнего случая в Центре управления парковками дали пояснение: бывает так, что резидент парковочной зоны живет на улице, которая является границей этой же зоны. Он может оказаться в ловушке: на его улице платные машино-места расположены через дорогу — то есть уже в другой зоне; а на его «родной» стороне стоянка запрещена. Чтобы этого избежать, у комитета должны быть основания для расширения действия парковочного разрешения. Однако между районами такой фокус нельзя будет провернуть — только в пределах одного района Петербурга.



Напомним, жители, которые проживают в зоне платной парковки, могут получить льготное разрешение на год всего за 1 800 рублей. На данный момент оно действует на все 99 улиц, которые попали в зону. Однако с 1 июля ожидается расширение её еще на 4 муниципальных округа. Если всё пойдет по плану, то с 1 июня их жители смогут начать оформление резидентских разрешений — которые уже будут работать только в границах конкретного муниципалитета. Точно так же будет происходить, когда жители уже существующей на данный момент зоны пойдут получать новые разрешения. Однако действующие прямо сейчас, за которые они уже заплатили 1 800 рублей, останутся универсальными — вплоть до истечения своего срока.



«Фонтанка» писала о том, что муниципальные границы для разрешений беспокоят жителей центра Петербурга, так как им приходится ездить по насущным нуждам не только в пределах своего округа.