Беглов рассказал, какие новые дороги откроют в Петербурге до конца года

О планах, как сообщает пресс-служба Смольного 26 августа, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. На первый день осени также намечен пуск движения по продолжению Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской.

В 2021 году в Петербурге планируется открыть рабочее движение на шести дорожных объектах. Первым в начале сентября станет участок Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта.

В первой декаде сентября должен быть сдан участок трассы М-11 от Лигово до Красного Села и завершена реконструкция Лиговского путепровода. Будут расширены проспект Маршала Жукова до пересечения с проспектом Ветеранов и Таллинское шоссе.



Кроме того, рабочее движение открывается на втором участке транспортного обхода Красного Села и по путепроводу, который построен на пересечении с улицей Свободы. «Этот комплексный дорожный узел свяжет проспект Ленина и Кингисеппское шоссе, он позволит вывести из центра Красного Села транзитный транспорт, разгрузит дорожную сеть на юго-западе города и увеличит пропускную способность федеральной трассы «Нарва», — отчитывается пресс-служба. — Полностью работы на путепроводе планируется завершить в ноябре-декабре этого года».



К ноябрю должен быть сдан участок, связывающий Сарицкую улицу с Петербургским шоссе, его основной «бенефициар» — жилой район у «Экспофорума».

