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Реконструкцию Лиговского путепровода завершат досрочно

Завершить ремонт Лиговского путепровода в Петербурге планируют в сентябре, ранее в качестве даты окончания работ называли 30 октября. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» 18 августа заявил вице-губернатор города Максим Соколов.

По его словам, параллельно идет реконструкция проспекта Маршала Жукова и Таллинского шоссе — дороги и путепровод станут шестиполосными. После завершения всех работ нагрузка на улично-дорожную сеть Красносельского района снизится, а Красное Село освободится от транзитного транспорта на Кингисепп и Усть-Лугу.

Напомним, ранее действовавший путепровод был построен в 1948–1950 годах Управлением строительства № 17 ГУШД МВД СССР и передан в 1971 году в эксплуатацию «Ленмостотресту» (ГУП «Мостотрест»). Он заменил ранее существовавший железнодорожный переезд. К моменту начала реконструкции его износ был оценен в 61,3%, а техническое состояние признано неудовлетворительным.

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Комментарии (5)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести. лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266133100
С водушевлением и энтузиазмом ведут реконструкцию Лиговского путепровода доблестные петербургские строители. Они взяли на себя повышенные обязательства и обещают завершить работы досрочно, к светлому дню "выборОв"
Mr.Long
"После завершения всех работ нагрузка на улично-дорожную сеть Красносельского района снизится, а Красное Село освободится от транзитного транспорта на Кингисепп и Усть-Лугу."

Интересно узнать, как влияет виадук в Лигово на Красное Село?
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