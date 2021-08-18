Реконструкцию Лиговского путепровода завершат досрочно

Завершить ремонт Лиговского путепровода в Петербурге планируют в сентябре, ранее в качестве даты окончания работ называли 30 октября. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» 18 августа заявил вице-губернатор города Максим Соколов.



По его словам, параллельно идет реконструкция проспекта Маршала Жукова и Таллинского шоссе — дороги и путепровод станут шестиполосными. После завершения всех работ нагрузка на улично-дорожную сеть Красносельского района снизится, а Красное Село освободится от транзитного транспорта на Кингисепп и Усть-Лугу.

