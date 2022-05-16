    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    5 м/с, с-з

    756мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Российские активы Renault переводят в госсобственность

    11294
    43 комментария

    Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» отходит ФГУП «НАМИ» (подведомственному Минпромторгу), а завод «Рено Россия» — городу Москва, сообщает 16 мая РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

    Доли в активах распределятся так: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице НАМИ, оставшиеся акции «АвтоВАЗа» сохранит ГК «Ростех».

    Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет обеспечивать «АвтоВАЗ».

    При этом «АвтоВАЗ» на своих заводах продолжит выпуск всей линейки LADA.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (43)

    vdaru
    Был ЗиЛ - стал ЖК Зиларт.
    Был Рено - станет ЖК Реноарт?
    274765416
    Поло когда амбициозные деграданты управляют страной...
    Андрей_спб
    Отлично, завод наш. А что дальше? Больше половины запчастей - импортные, которые не будут продавать, а если и продадут, то не привезти.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close