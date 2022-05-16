Российские активы Renault переводят в госсобственность

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» отходит ФГУП «НАМИ» (подведомственному Минпромторгу), а завод «Рено Россия» — городу Москва, сообщает 16 мая РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.
Доли в активах распределятся так: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице НАМИ, оставшиеся акции «АвтоВАЗа» сохранит ГК «Ростех».
Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет обеспечивать «АвтоВАЗ».
При этом «АвтоВАЗ» на своих заводах продолжит выпуск всей линейки LADA.