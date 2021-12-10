Смольный пересчитал туристов. Бизнес прослезился

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Скорректированный прогноз содержится в обновленном паспорте программы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», опубликованном на днях на сайте Смольного. Главные изменения в двух строчках — ожидаемом числе иностранных гостей и предполагаемых доходах туристической отрасли.

Принимая предыдущую версию документа в начале 2021 года, власти города не теряли надежды, что в город вернутся круизные туристы. Их ждали ни много ни мало 437 тысяч человек. К концу года стало очевидно, что чуда не случится. Теперь в этой графе стоит прочерк. Но оптимизм сохраняется, в 2022 году по-прежнему ждут 865 тысяч круизников, а к 2026 году — почти миллион.



Обычных иностранных гостей тоже будет меньше, чем ожидалось изначально. Так, если в предыдущем варианте сообщалось, что в 2021 году гостиницы Северной столицы примут 420 тысяч иностранных туристов, то теперь прогноз в 1,7 раза меньше — 250 тысяч человек. Это 5 % от показателей допандемийного 2019 года.

Но и реалистичность этой цифры вызывает вопросы. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по туризму, за 9 месяцев в город приехало 200 тысяч иностранцев, но большинство из них — на чемпионат Европы по футболу. Несмотря на то, что Россия открыла свои границы для граждан внушительного списка стран, иностранные туристы не торопятся ехать. При этом прогноз на 2022 год не изменился: власти Петербурга надеются, что в отелях остановятся 860 тысяч гостей из-за рубежа, а в 2026 году — 1,2 млн человек.

Ожидания по российским путешественникам остались в силе. Власти Петербурга рассчитывают, что в гостиницах в 2022 году разместятся 2,53 млн человек. К 2026 году ждут 4,3 млн гостей.

Правда, по данным комитета по туризму, только за 9 месяцев 2021 года в Петербург приехало уже 4,5 млн россиян. А по итогам всего года ждут около 5 млн человек, пояснили в ведомстве. Это уже сравнимо с показателями 2019 года. Есть объяснение: соотечественники останавливаются не только в отелях, но также снимают апартаменты, а то и вовсе живут у родственников. С введением QR-кодов в гостиницах популярность посуточной аренды только выросла, сообщал РБК со ссылкой на сервис «Суточно.ру».



Когда отрасль вернется к допандемийным показателям, не вполне ясно. В 2019 году Петербург принял более 10 млн человек, половина из которых были иностранцы. Прогноз Смольного рисует общий турпоток в 2026 году в размере 9,1 млн человек, из которых 1,2 млн — иностранцы и еще примерно миллион — круизники.

Доходы туристического бизнеса, наоборот, будут расти быстрее, чем считалось ранее. Если в первом варианте объем услуг в сфере въездного и выездного туризма (то есть то, что иностранцы потратили здесь, а петербуржцы заплатили здесь за путевки в другие города и страны) оценивался в 2021 году в 9 млрд рублей, то теперь в 14 млрд рублей. Впрочем, это все равно вдвое меньше, чем до пандемии (31 млрд рублей). Но 2025 году чиновники обещают предпринимателям 39,8 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем изначально прописанные в программе 12 млрд рублей.

Доходы гостиниц и других средств размещения Петербурга вырастут в 2021 году не в два раза, как предполагалось изначально, а в 2,7 раза (+165 %). Прогноз темпов роста по следующим периодам тоже улучшен. С учетом того, что на возвращение иностранных туристов рассчитывать не приходится, а половина россиян живут в апартаментах, можно предположить, что здесь заложена либо вера в рост благосостояния отечественных путешественников, либо инфляционные ожидания.



В комитете по туризму подчеркнули, что за увеличение числа российских туристов следует сказать «спасибо» закрытым границам. 27,5 % всех гостей приезжают из Москвы.

Что касается доходов, то изменения, внесенные в показатели этого года и последующих лет, связаны с корректировками методик подсчета вклада туризма в экономику региона и ожидаемым к 2025 году восстановлением международного туризма. Но к прогнозу на пятилетку призывают отнестись с долей скепсиса. «С учётом пандемии сложно точно оценивать и прогнозировать структуру размещения туристического потока через пять лет. Меняются внешние условия, экономическая ситуация, соответственно им меняются предпочтения и возможности туристов», — заявили в ведомстве.

Участники рынка оптимизма чиновников не разделяют. Иностранных туристов могло бы быть больше, если бы не коронавирусные ограничения, считает директор петербургского филиала «Интуриста» Александр Мусихин. Сейчас они должны сдавать ПЦР для заселения в гостиницы каждый день, а с 27 декабря не смогут ходить в рестораны и магазины: российские QR-коды иностранные туристы в принципе получить не могут, причем даже те, кто был привит «Спутником V» у себя на родине.



В самом Петербурге цены на проживание в гостиницах и другие туристические услуги остались на уровне прошлого года, отмечает глава «Интуриста». А вот стоимость туров для россиян все же выросла. «Это связано с подорожанием некоторых услуг за рубежом, в Турции и Египте они уже немножко других денег стоят, нежели мы привыкли», — отмечает топ-менеджер. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что новогодние путешествия обойдутся в 2021 году россиянам в среднем в полтора раза дороже, чем до пандемии. «Сезон был неровный. Одно дело — грузить гостиницы равномерно с мая по сентябрь и дальше. Но по той же Турции был перерыв, мы не могли летать», — комментирует Александр Мусихин.

Роста доходов свыше ожиданий не заметили и отели. Хотя в отдельные даты загрузка и цены приближались к допандемийным показателям, в целом картина тоже нерадужная. В среднем за 11 месяцев показатель RevPar (доход на доступный к продаже номер. — Прим. ред.) несетевых отелей на 19 % отстают от показателей 2019 и 2018 годов, комментирует управляющий партнер Hotel Advisors Сергей Данильченко. Даже за лето каких-то выдающихся результатов не было. Более-менее комфортно себя чувствуют разве что апарт-отели, где загрузка 75–80 %.



Также в программе «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» появился новый раздел — «Информация о налоговых расходах», то есть выпадающих доходах бюджета из-за предоставленных предприятиям отрасли антикризисных льгот. Самая крупная статья — уменьшение суммы земельного налога за 2020–2021 гг. для гостиниц площадью не менее 500 кв. м. По ней бизнес получит поддержку в 2021 году на 993 млн рублей. Общая сумма на этот год составит 1,6 млрд рублей, то есть примерно 10 % от потерь отрасли, по оценке Смольного. Ранее общий размер поддержки предприятиям туристической отрасли Петербурга оценивался в 3,6 млрд рублей.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

