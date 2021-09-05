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Туризм в пределах погрешности. Место китайцев в Петербурге заняли турки и кубинцы

Кто занял место китайцев на туристических маршрутах Петербурга

Россия открыла границы для путешественников из шести десятков стран, но Петербург пока не ощутил туристического бума. Массовому возвращению гостей мешают домашние коронавирусные ограничения и дорогие перелеты.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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За первое полугодие 2021 года Петербург посетили 184 тысячи иностранных туристов. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев со ссылкой на данные ФМС о размещении в гостиницах. По его словам, в топ-5 стран по въезду вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ.

Эти цифры далеки до предпандемийных показателей. В первом полугодии 2019 года в Северную столицу из-за границы приехало 1,5 млн иностранных путешественников, что в 8 раз больше, чем в этом году. Тогда, 2 года назад, главным поставщиком гостей был Китай (375 тысяч за полгода), но немало было и туристов из Европы. В лидерах была Германия (50 тысяч), Франция (44 тысячи), Финляндия (40 тысяч).

Россия закрыла свои границы с началом пандемии COVID-19, но начала понемногу открывать их уже осенью 2020 года. Как правило, это было ответный шаг на разрешение въезда для россиян. Список начал стремительно пополняться с конца мая. На 3 сентября въезд с туристическими целями разрешен для граждан (или постоянно проживающих) 59 стран, в том числе основных европейских государств, США и Китая. Но есть условие: турист должен попасть на территорию России только самолетом (кроме граждан Абхазии и Южной Осетии) и только с территории своей страны.

В конце августа российские власти также упростили визовый режим. Иностранный турист может получить визу на полгода при наличии брони гостиницы, прошедшей классификацию. Но механизм электронной визы, запущенный перед пандемией, по-прежнему заморожен.

Опрошенные «Фонтанкой» представители туристической отрасли подтверждают: иностранные туристы в город поехали. Правда, организованные группы стали появляться в Петербурге совсем недавно — после чемпионата Европы по футболу. До этого ехали совсем небольшие группы и индивидуальные путешественники.

В «Интуристе» «Фонтанке» рассказали, что работают со всеми странами, перечисленными комитетом по развитию туризма. «В лидерах — Индия и ОАЭ», — говорит директор петербургского филиала Александр Мусихин. Сейчас групп стало больше, но компания все равно принимает в 10 раз меньше иностранцев, чем в 2019 году. «Несмотря на «юридическое открытие» России для многих стран, существенно ограничено авиасообщение, особенно в Петербурге. Попасть к нам зачастую непросто и дорого», — комментирует он.

Во многих странах Россия остается «красной» или «оранжевой» зоной по заболеваемости коронавирусом. Это значит, что по возвращении путешественник должен отбыть карантин. Если поездка в страну не рекомендована властями, могут возникать проблемы с медицинской страховкой, напоминает Сергей Корнеев.

Именно поэтому в Петербург не возвращаются китайские туристы, считает генеральный директор туристической компании «Драйв-тур» Кира Журавская. «Китайцы к нам не поедут, пока у нас сохраняется высокий уровень заболеваемости. Они боятся до ужаса заразиться и даже те, кто здесь жил, в начале пандемии уехали на родину», — отмечает она. Власти Поднебесной сейчас не приветствуют поездки заграницу. «Рейсов немного. Стоимость билетов выросла до 130–200 тысяч рублей в одну сторону», — добавляет она. А вот турецкие группы в городе, действительно, есть: «Заказывают микроавтобусы на 10–15 человек».

«Группы можно по пальцам пересчитать: пара немецких, греческих, сербских, были индийские и редко арабские», — рассказала директор «Тари Тур» Галина Богина. Но часть бронирований сейчас отменяют. «Местные туроператоры хотят отравлять к нам гостей, но люди опасаются путешествовать из-за пандемии», — отмечает она. Ситуация исправится в лучшем случае после Нового года.

TJ Travel пока не работает с организованными туристами, но продавала экскурсии для гостей чемпионата Европы, рассказала руководитель оператора Татьяна Чурикова. К слову, сам чемпионат принес Петербургу шестую часть всего иностранного турпотока за полгода. В Северную столицу приехали 29 тысяч иностранных болельщиков, сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пока туристов в 10 раз меньше, чем до пандемии, но положительная тенденция видна, считают в UTS Rus. «Потоки пока несоизмеримы, но начали ездить туристические группы в обычном понимании — по 30–40 человек», — рассказывает Ольга Болтоногова, директор петербургского филиала. В основном компания принимает гостей из Индии, Катара и Эфиопии. «Ждем группу из Франции, но узнаем наверняка за 2–3 недели», — добавляет она. Отсутствие европейских туристов вызывает недоумение. «Как раз недавно обсуждали с коллегами, что из Германии въезд разрешен, но массовых заездов не наблюдаем», — говорит Ольга Болтоногова. Но, по ее словам, открытие границ с российской стороны широко и не анонсировалось: «О том, что Индия начала получать визы, узнали от самих индусов». На следующий год бронирование идет хорошо: есть запросы от европейских и даже японских партнеров.

На 2022 год надеется и «Интурист». «На рынке въездного организованного туризма преобладает раннее бронирование. Говоря сейчас нашим зарубежным партнерам, что мы открыты, в первую очередь рассчитываем на весну и лето следующего года», — отмечает Александр Мусихин.

Гостиницы роста спроса со стороны иностранных туристов тоже не заметили. «К нам едут разве что медицинские туристы из Северной Европы — Дании Швеции, Норвегии. У клиник выкуплены чартеры и раз в неделю возят людей», — рассказывает генеральный менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. Индивидуальных туристов, по его мнению, останавливают опасения не столько эпидемиологического характера, сколько бюрократического: «Нет четкого понимания, как это делать. Боятся, что развернут на границе, как тогда с электронными визами, и не хотят рисковать».

Несмотря на немногочисленность, иностранные путешественники в Петербурге сталкиваются со сложностями. Коронавирусные правила ограничивают число экскурсионных групп 20 людьми, но некоторые музеи устанавливают дополнительные правила. В частности, Эрмитаж пропускает иностранных туристов только по 10 человек, не считая гида. «При этом действует квота: 50 человек утром и 50 человек вечером. И если это время кто-то забронировал, большая группа может не попасть в конкретный день», — говорит Ольга Болтоногова. В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что любой турист может попасть в музей по индивидуальному билету, но подробности о правилах группового посещения согласились предоставить только по официальному запросу.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (1)

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И как обычно у Фонтанки, заголовок на 100% противоречит содержанию. Иностранный туризм - в состоянии клинической смерти. Фантомные сотни тысяч - только в отчётах чиновников, как справедливо говорят отели - по факту нет никого. К тому же "въехавшие иностранцы" и "въехавшие туристы" это совсем не одно и то же. У нас вон на рынках торгуют и плитку кладут тоже не граждане РФ. Ну а 15 человек индусов - это, конечно, замена океанским круизам, которые по 10 судов в день стояли в порту.
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