Туризм в пределах погрешности. Место китайцев в Петербурге заняли турки и кубинцы

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







За первое полугодие 2021 года Петербург посетили 184 тысячи иностранных туристов. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев со ссылкой на данные ФМС о размещении в гостиницах. По его словам, в топ-5 стран по въезду вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ.

Эти цифры далеки до предпандемийных показателей. В первом полугодии 2019 года в Северную столицу из-за границы приехало 1,5 млн иностранных путешественников, что в 8 раз больше, чем в этом году. Тогда, 2 года назад, главным поставщиком гостей был Китай (375 тысяч за полгода), но немало было и туристов из Европы. В лидерах была Германия (50 тысяч), Франция (44 тысячи), Финляндия (40 тысяч).



Россия закрыла свои границы с началом пандемии COVID-19, но начала понемногу открывать их уже осенью 2020 года. Как правило, это было ответный шаг на разрешение въезда для россиян. Список начал стремительно пополняться с конца мая. На 3 сентября въезд с туристическими целями разрешен для граждан (или постоянно проживающих) 59 стран, в том числе основных европейских государств, США и Китая. Но есть условие: турист должен попасть на территорию России только самолетом (кроме граждан Абхазии и Южной Осетии) и только с территории своей страны.

В конце августа российские власти также упростили визовый режим. Иностранный турист может получить визу на полгода при наличии брони гостиницы, прошедшей классификацию. Но механизм электронной визы, запущенный перед пандемией, по-прежнему заморожен.

Опрошенные «Фонтанкой» представители туристической отрасли подтверждают: иностранные туристы в город поехали. Правда, организованные группы стали появляться в Петербурге совсем недавно — после чемпионата Европы по футболу. До этого ехали совсем небольшие группы и индивидуальные путешественники.



В «Интуристе» «Фонтанке» рассказали, что работают со всеми странами, перечисленными комитетом по развитию туризма. «В лидерах — Индия и ОАЭ», — говорит директор петербургского филиала Александр Мусихин. Сейчас групп стало больше, но компания все равно принимает в 10 раз меньше иностранцев, чем в 2019 году. «Несмотря на «юридическое открытие» России для многих стран, существенно ограничено авиасообщение, особенно в Петербурге. Попасть к нам зачастую непросто и дорого», — комментирует он.

Во многих странах Россия остается «красной» или «оранжевой» зоной по заболеваемости коронавирусом. Это значит, что по возвращении путешественник должен отбыть карантин. Если поездка в страну не рекомендована властями, могут возникать проблемы с медицинской страховкой, напоминает Сергей Корнеев.

Именно поэтому в Петербург не возвращаются китайские туристы, считает генеральный директор туристической компании «Драйв-тур» Кира Журавская. «Китайцы к нам не поедут, пока у нас сохраняется высокий уровень заболеваемости. Они боятся до ужаса заразиться и даже те, кто здесь жил, в начале пандемии уехали на родину», — отмечает она. Власти Поднебесной сейчас не приветствуют поездки заграницу. «Рейсов немного. Стоимость билетов выросла до 130–200 тысяч рублей в одну сторону», — добавляет она. А вот турецкие группы в городе, действительно, есть: «Заказывают микроавтобусы на 10–15 человек».



«Группы можно по пальцам пересчитать: пара немецких, греческих, сербских, были индийские и редко арабские», — рассказала директор «Тари Тур» Галина Богина. Но часть бронирований сейчас отменяют. «Местные туроператоры хотят отравлять к нам гостей, но люди опасаются путешествовать из-за пандемии», — отмечает она. Ситуация исправится в лучшем случае после Нового года. TJ Travel пока не работает с организованными туристами, но продавала экскурсии для гостей чемпионата Европы, рассказала руководитель оператора Татьяна Чурикова. К слову, сам чемпионат принес Петербургу шестую часть всего иностранного турпотока за полгода. В Северную столицу приехали 29 тысяч иностранных болельщиков, сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пока туристов в 10 раз меньше, чем до пандемии, но положительная тенденция видна, считают в UTS Rus. «Потоки пока несоизмеримы, но начали ездить туристические группы в обычном понимании — по 30–40 человек», — рассказывает Ольга Болтоногова, директор петербургского филиала. В основном компания принимает гостей из Индии, Катара и Эфиопии. «Ждем группу из Франции, но узнаем наверняка за 2–3 недели», — добавляет она. Отсутствие европейских туристов вызывает недоумение. «Как раз недавно обсуждали с коллегами, что из Германии въезд разрешен, но массовых заездов не наблюдаем», — говорит Ольга Болтоногова. Но, по ее словам, открытие границ с российской стороны широко и не анонсировалось: «О том, что Индия начала получать визы, узнали от самих индусов». На следующий год бронирование идет хорошо: есть запросы от европейских и даже японских партнеров.



На 2022 год надеется и «Интурист». «На рынке въездного организованного туризма преобладает раннее бронирование. Говоря сейчас нашим зарубежным партнерам, что мы открыты, в первую очередь рассчитываем на весну и лето следующего года», — отмечает Александр Мусихин.

Гостиницы роста спроса со стороны иностранных туристов тоже не заметили. «К нам едут разве что медицинские туристы из Северной Европы — Дании Швеции, Норвегии. У клиник выкуплены чартеры и раз в неделю возят людей», — рассказывает генеральный менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. Индивидуальных туристов, по его мнению, останавливают опасения не столько эпидемиологического характера, сколько бюрократического: «Нет четкого понимания, как это делать. Боятся, что развернут на границе, как тогда с электронными визами, и не хотят рисковать».

Несмотря на немногочисленность, иностранные путешественники в Петербурге сталкиваются со сложностями. Коронавирусные правила ограничивают число экскурсионных групп 20 людьми, но некоторые музеи устанавливают дополнительные правила. В частности, Эрмитаж пропускает иностранных туристов только по 10 человек, не считая гида. «При этом действует квота: 50 человек утром и 50 человек вечером. И если это время кто-то забронировал, большая группа может не попасть в конкретный день», — говорит Ольга Болтоногова. В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что любой турист может попасть в музей по индивидуальному билету, но подробности о правилах группового посещения согласились предоставить только по официальному запросу.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

