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Майские удались. Петербургские отели вернулись к допандемийным показателям на длинных выходных

Загрузка петербургских гостиниц на майских праздниках сравнялась с показателями 2019 года

Майские каникулы помогли заработать гостиницам Северной столицы. Как следует из данных системы отельного бенчмаркинга «Аналитика гостиничного рынка» компании Hotel Advisors, представленных 14 мая, загрузка отелей с 30 апреля по 11 мая составила 76,7 %, что всего на 0,4 процентных пункта ниже показателей аналогичного периода 2019 года (77,1 %).

Средняя стоимость проживания, напротив, выросла и составила 4 784 рубля, что на 3,3 % больше, чем годом ранее. Таким образом, средний доход на номер немного увеличился.

Фото: Hotel Advisors
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Для сравнения, в апреле загрузка составила 64,4 %. Это на 9,8 % меньше, чем в 2019 году. Цена размещения при этом была на 4,7 % ниже (2 834 рубля за ночь). В итоге доход на номер был на 14,1 % ниже, чем до пандемии.

Фото: Hotel Advisors
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Даты петербургского международного экономического форума пользуются повышенным спросом. «Отели более высокого сегмента практически заполнены. В «четверках» остаются последние номера», — отметил управляющий партнер Hotel Advisors Сергей Данильченко. Спрос на даты матчей «Евро-2020» менее выраженный. Пик бронирований на 11–13 июня может быть связан в том числе с длинными июньскими выходными, считает эксперт. «Но пока загрузка июня, в частности дней матчей, не высокая», — заключил он.

Фото: Hotel Advisors
Фото: Hotel Advisors

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