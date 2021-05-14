Майские каникулы помогли заработать гостиницам Северной столицы. Как следует из данных системы отельного бенчмаркинга «Аналитика гостиничного рынка» компании Hotel Advisors, представленных 14 мая, загрузка отелей с 30 апреля по 11 мая составила 76,7 % , что всего на 0,4 процентных пункта ниже показателей аналогичного периода 2019 года ( 77,1 % ).



Средняя стоимость проживания, напротив, выросла и составила 4 784 рубля, что на 3,3 % больше, чем годом ранее. Таким образом, средний доход на номер немного увеличился.