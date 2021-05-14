Майские каникулы помогли заработать гостиницам Северной столицы. Как следует из данных системы отельного бенчмаркинга «Аналитика гостиничного рынка» компании Hotel Advisors, представленных 14 мая, загрузка отелей с 30 апреля по 11 мая составила
Средняя стоимость проживания, напротив, выросла и составила
Для сравнения, в апреле загрузка составила
Даты петербургского международного экономического форума пользуются повышенным спросом. «Отели более высокого сегмента практически заполнены. В «четверках» остаются последние номера», — отметил управляющий партнер Hotel Advisors Сергей Данильченко. Спрос на даты матчей «Евро-2020» менее выраженный. Пик бронирований на 11–13 июня может быть связан в том числе с длинными июньскими выходными, считает эксперт. «Но пока загрузка июня, в частности дней матчей, не высокая», — заключил он.