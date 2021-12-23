FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Беглов официально уволил Батанова с поста финансового вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов официально снял с должности Эдуарда Батанова, который курировал финансовый блок в Смольном. Об этом он сообщил 23 декабря на заседании правительства.

6
Печать

Беглов поблагодарил Батанова за работу и за вклад в экономическое развитие города, наградил его почетной грамотой губернатора Петербурга.

Глава города представил членам правительства нового вице-губернатора, который занял место Батанова, Алексея Корабельникова. «Во главе комитета финансов он показал себя ответственным руководителем. В период пандемии комитет обеспечил существенное увеличение расходов на бесперебойное финансирование здравоохранения. Также была оказана помощь бизнесу и пострадавшим отраслям», — сказал губернатор.

Накануне кандидатуру Корабельникова одобрили депутаты Законодательного собрания. Он будет курировать комитет финансов, комитет по госзаказу, а также комитет по экономической политике и планированию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

James Cook
А уголовное дело будет.?
Brightness
Очень грамотный адекватный человек, жалко, что от таких избавляются.
А2020
Ни в одной поликлинике города нет КТ и МРТ, катастрофически не хватает гастроэнтерологов, пульмонологов, очередь на ФГДЭС или УЗИ на месяц вперед, нет автомобилей для обеспечения вызовов врачей на дом. Медики ходят пешком на 20-30 вызовов. Зато на бесконечные ремонты деньги есть. Не туда деньги тратит бюджет. В поликлинике нужно современное оборудование и специалисты, а не ежегодная замена кафельной плитки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний