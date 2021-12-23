Беглов официально уволил Батанова с поста финансового вице-губернатора Петербурга

Беглов поблагодарил Батанова за работу и за вклад в экономическое развитие города, наградил его почетной грамотой губернатора Петербурга.
Глава города представил членам правительства нового вице-губернатора, который занял место Батанова, Алексея Корабельникова. «Во главе комитета финансов он показал себя ответственным руководителем. В период пандемии комитет обеспечил существенное увеличение расходов на бесперебойное финансирование здравоохранения. Также была оказана помощь бизнесу и пострадавшим отраслям», — сказал губернатор.
Накануне кандидатуру Корабельникова одобрили депутаты Законодательного собрания. Он будет курировать комитет финансов, комитет по госзаказу, а также комитет по экономической политике и планированию.