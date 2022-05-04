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    Экономика и санкции

    «АвтоВАЗ» уйдет на простой из-за дефицита комплектующих

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    8 комментариев

    После вторых майских праздников на «АвтоВАЗе» введут простой на несколько дней. Причиной такого решения стал дефицит комплектующих, которые не успели накопить за каникулы.

    «С 11 по 13 мая будет введен простой, есть приказ. [Электронных] компонентов еще не накопили. На этот период будут организованы временные работы», — рассказал ТАСС 4 мая зампредседателя профорганизации «АвтоВАЗа» Валерий Королев.

    С 4 по 24 апреля российский автогигант уходил в корпоративный отпуск. Плановые каникулы были перенесены с лета из-за проблем с поставками компонентов. Предполагалось за это время накопить запас компонентов для стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске. С 25 апреля производство возобновили в ограниченном объеме, а с 4 по 6 мая конвейеры вновь приостанавливали. С 6 июля автопроизводитель планирует перейти на четырехдневный режим работы.

    В Минпромторге ранее заявляли, что помогают «АвтоВАЗу» с локализацией и ускоренным импортозамещением и посодействуют с загрузкой мощностей. Власти Самарской области сообщали, что получили более 700 миллионов рублей федеральной поддержки на организацию временных рабочих мест и общественных работ, а также на переобучение сотрудников. Часть этих денег пойдет на поддержку работников тольяттинского предприятия «АвтоВАЗа».

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    Комментарии (8)

    tochilshik
    можно вешать замок на ворота.бунта не будет.народ у нас не тот,запуган,затравлен.электорат Путина.
    Adriana_Celentana
    Смешно читать апологетов доморощенного автопрома.
    Не тот объем в России, чтобы все делать самим. Думаете ФРГ не импортирует комплектующие?
    Всем, кроме царя и 15-рублёвых, понятно, что ни одна экономика мира не вытянет "импортозамещение", либо это будет так дорого, что не пройдёт по рынку.
    А завод в Тольятти всегда был убыточным и содержался на деньги концерна, чтобы предотвратить социальный бунт. И они то уж точно будут продолжать выпускать автомобили и при 100% дотациях от государства, иначе город можно закрывать.
    265894159
    Всё идет по плану!
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