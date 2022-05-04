«АвтоВАЗ» уйдет на простой из-за дефицита комплектующих

После вторых майских праздников на «АвтоВАЗе» введут простой на несколько дней. Причиной такого решения стал дефицит комплектующих, которые не успели накопить за каникулы.

«С 11 по 13 мая будет введен простой, есть приказ. [Электронных] компонентов еще не накопили. На этот период будут организованы временные работы», — рассказал ТАСС 4 мая зампредседателя профорганизации «АвтоВАЗа» Валерий Королев.



С 4 по 24 апреля российский автогигант уходил в корпоративный отпуск. Плановые каникулы были перенесены с лета из-за проблем с поставками компонентов. Предполагалось за это время накопить запас компонентов для стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске. С 25 апреля производство возобновили в ограниченном объеме, а с 4 по 6 мая конвейеры вновь приостанавливали. С 6 июля автопроизводитель планирует перейти на четырехдневный режим работы.