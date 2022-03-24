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Минпромторг помогает «АвтоВАЗу» с ускоренным импортозамещением после заявления Renault

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В Минпромторге РФ заявили, что находятся на связи с руководством «АвтоВАЗа» и группы Renault и помогают российскому автогиганту с локализацией и ускоренным импортозамещением. Министерство также обсудит с правительством Москвы судьбу столичного завода «Рено».

«Минпромторг России находится в постоянном контакте с руководством «АвтоВАЗа» и Группы Renault. Предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров», — цитирует ТАСС сообщение министерства 24 марта.

В частности, договорились, что к 24 апреля, когда на «АвтоВАЗе» завершится корпоративный отпуск, перенесенный с лета из-за проблем с поставками компонентов, службы закупок и логистики российской компании постараются запасти необходимые комплектующие. Кроме того, Минпромторг содействует «АвтоВАЗу» в загрузке мощностей, запуске новых модификаций машин и продолжении программ локализации и ускоренного импортозамещения. Также министерство проконтролирует, чтобы автопроизводитель исполнял социальные обязательства перед сотрудниками.

После того, как Renault накануне объявил о приостановке деятельности в России, и в частности об остановке работы своего московского завода, Минпромторг намерен обсудить с правительством Москвы развитие производственного комплекса «Рено Россия». О решениях должны объявить до конца следующей недели.

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Комментарии (13)

BobCat2
Из всего этого реально чиновники реализуют только "...проконтролирует исполнение социальных обязательств перед сотрудниками". Остальное останется на уровне "заполните таблички и сделайте презентацию". Не сами же они начнут выпускать комплектующие у себя в кабинетах.
265056402
теперь забегают начальники, которым проще купить, чем разработать. Подход надо менять, верить в своих специалистов
alexpv
Какая показательная история про экономику последний 20 лет.
Завод, который до нулевых годов был полностью суверенным , производя автомобили по полному циклу от гаечек до кузова теперь вынужден получать поддержку правительства, чтобы осуществить локализацию. А так то, он был полностью локализован каких-то 20 лет назад.
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