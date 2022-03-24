Минпромторг помогает «АвтоВАЗу» с ускоренным импортозамещением после заявления Renault

В Минпромторге РФ заявили, что находятся на связи с руководством «АвтоВАЗа» и группы Renault и помогают российскому автогиганту с локализацией и ускоренным импортозамещением. Министерство также обсудит с правительством Москвы судьбу столичного завода «Рено».



«Минпромторг России находится в постоянном контакте с руководством «АвтоВАЗа» и Группы Renault. Предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров», — цитирует ТАСС сообщение министерства 24 марта.