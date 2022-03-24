Минпромторг помогает «АвтоВАЗу» с ускоренным импортозамещением после заявления Renault

В Минпромторге РФ заявили, что находятся на связи с руководством «АвтоВАЗа» и группы Renault и помогают российскому автогиганту с локализацией и ускоренным импортозамещением. Министерство также обсудит с правительством Москвы судьбу столичного завода «Рено».
«Минпромторг России находится в постоянном контакте с руководством «АвтоВАЗа» и Группы Renault. Предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров», — цитирует ТАСС сообщение министерства 24 марта.
В частности, договорились, что к 24 апреля, когда на «АвтоВАЗе» завершится корпоративный отпуск, перенесенный с лета из-за проблем с поставками компонентов, службы закупок и логистики российской компании постараются запасти необходимые комплектующие. Кроме того, Минпромторг содействует «АвтоВАЗу» в загрузке мощностей, запуске новых модификаций машин и продолжении программ локализации и ускоренного импортозамещения. Также министерство проконтролирует, чтобы автопроизводитель исполнял социальные обязательства перед сотрудниками.
После того, как Renault накануне объявил о приостановке деятельности в России, и в частности об остановке работы своего московского завода, Минпромторг намерен обсудить с правительством Москвы развитие производственного комплекса «Рено Россия». О решениях должны объявить до конца следующей недели.