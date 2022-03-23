FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Renault приостанавливает работу в России

24
Печать

Французская компания Renault приостанавливает деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании от 23 марта.

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается. Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России», — отмечается в сообщении.

Доля Renault в «АвтоВАЗе» — почти 68%, остальные 32% — у «Ростеха».

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о переносе корпоративного отпуска с лета на апрель.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

xepnuminu
Мариуполь наш!
что не так петя?
Denis_5e4cccd08a04e
Судя по заявлению, Renault Group на заводе в Москве приостанавливается, именно из-за санкций. Доля в АВТОВАЗе - будут думать дальше, пока конкретного решения нет.
Zloi_prohozhiy
Только несколько часов назад писали что наоборот, рено остаётся
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний