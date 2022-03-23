Renault приостанавливает работу в России

Французская компания Renault приостанавливает деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании от 23 марта.



«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается. Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России», — отмечается в сообщении.

Доля Renault в «АвтоВАЗе» — почти 68%, остальные 32% — у «Ростеха».

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о переносе корпоративного отпуска с лета на апрель.