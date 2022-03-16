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«АвтоВАЗ» повысил цены на машины второй раз за месяц и уйдет в отпуск весной вместо лета

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Автомобили LADA с 16 марта выросли в цене. Причем это уже второе подорожание «Лад» за март. Помимо этого, из-за проблем с поставками «АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск на несколько месяцев раньше, чем было запланировано.

Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте «АвтоВАЗа», шесть основных семейств автомобилей LADA подорожали в среднем на 8 %, сообщает ТАСС. Так, минимальная стоимость седана Granta теперь составляет 727,9 тысячи рублей. Это на 43 тысячи (или 6 %) больше, чем было после 1 марта. Автомобили Vesta подорожали на 8,6 %, или 89 тысяч рублей, и теперь их цены стартуют от 1 миллиона 121,9 тысячи рублей. Универсал LADA Largus обойдется минимум в 1 миллион 235,9 тысячи рублей, подорожав на 12 %, или 132 тысячи рублей.

Автомобили LADA XRAY прибавили в стоимости 9,6 %, или 97 тысяч рублей, и теперь доступны по цене от 1 миллиона 106,9 тысячи рублей. Стоимость Niva Travel стартует от 1 миллиона 66,9 тысячи рублей, что на 6 % (или 63 тысячи рублей) больше предыдущего ценника. Меньше всего подорожала трехдверная Niva Legend — на 5 %, или 42 тысячи рублей. Теперь её цена начинается от 818,9 тысячи рублей.

До этого «АвтоВАЗ» переписывал ценники на свои автомобили 1 марта. Тогда «Лады» прибавили в цене от 63 до 247 тысяч рублей.

Также в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов российский автогигант объявил о переносе планового корпоративного отпуска на период с 4 по 24 апреля. Ранее автопроизводитель планировал уйти на каникулы с 25 июля по 14 августа. Перенос позволит накопить запас компонентов, чтобы обеспечить более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае и не допустить «значительного сокращения заработка сотрудников». При этом будет сделано исключение для подразделений, которые отвечают за функционирование инфраструктуры предприятий, работают над новыми проектами, для некоторых подразделений логистики и части персонала подразделений и дочерних компаний, занимающихся дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием.

В то же время «АвтоВАЗ» возобновил сборку LADA Granta и LADA Niva на предприятиях в Тольятти и Ижевске. Сначала из-за дефицита электронных компонентов производство приостанавливали 5 марта и с 9 по 11 марта, затем на сборочных линиях «Гранты» и «Нивы» объявляли простой 14 и 15 марта, пишет ТАСС. Линия B0, где собирают автомобили LADA XRay и Largus, а также Renault Sandero и Logan, ушла на простой с выплатой 2/3 среднего заработка с 14 по 18 марта. На этот же срок приостановлен ижевский завод, но там продолжают мероприятия по запуску проекта новой «Весты». Тем сотрудникам, которые в них не задействованы, выплатят 2/3 среднего заработка. При этом работники могут оформить 18 марта в качестве отпускного дня с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.

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Комментарии (4)

doorbal_
ща будут брать всё, что продаётся, потому что через месяц не будет ничего
265055770
От миллиона? И их берут по этим ценам?
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