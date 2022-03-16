«АвтоВАЗ» повысил цены на машины второй раз за месяц и уйдет в отпуск весной вместо лета

Автомобили LADA с 16 марта выросли в цене. Причем это уже второе подорожание «Лад» за март. Помимо этого, из-за проблем с поставками «АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск на несколько месяцев раньше, чем было запланировано.

Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте «АвтоВАЗа», шесть основных семейств автомобилей LADA подорожали в среднем на 8 % , сообщает ТАСС. Так, минимальная стоимость седана Granta теперь составляет 727,9 тысячи рублей. Это на 43 тысячи (или 6 %) больше, чем было после 1 марта. Автомобили Vesta подорожали на 8,6 %, или 89 тысяч рублей, и теперь их цены стартуют от 1 миллиона 121,9 тысячи рублей. Универсал LADA Largus обойдется минимум в 1 миллион 235,9 тысячи рублей, подорожав на 12 %, или 132 тысячи рублей.

Автомобили LADA XRAY прибавили в стоимости 9,6 %, или 97 тысяч рублей, и теперь доступны по цене от 1 миллиона 106,9 тысячи рублей. Стоимость Niva Travel стартует от 1 миллиона 66,9 тысячи рублей, что на 6 % (или 63 тысячи рублей) больше предыдущего ценника. Меньше всего подорожала трехдверная Niva Legend — на 5 %, или 42 тысячи рублей. Теперь её цена начинается от 818,9 тысячи рублей. До этого «АвтоВАЗ» переписывал ценники на свои автомобили 1 марта. Тогда «Лады» прибавили в цене от 63 до 247 тысяч рублей. Также в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов российский автогигант объявил о переносе планового корпоративного отпуска на период с 4 по 24 апреля. Ранее автопроизводитель планировал уйти на каникулы с 25 июля по 14 августа. Перенос позволит накопить запас компонентов, чтобы обеспечить более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае и не допустить «значительного сокращения заработка сотрудников». При этом будет сделано исключение для подразделений, которые отвечают за функционирование инфраструктуры предприятий, работают над новыми проектами, для некоторых подразделений логистики и части персонала подразделений и дочерних компаний, занимающихся дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием.