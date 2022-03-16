«АвтоВАЗ» повысил цены на машины второй раз за месяц и уйдет в отпуск весной вместо лета

Автомобили LADA с 16 марта выросли в цене. Причем это уже второе подорожание «Лад» за март. Помимо этого, из-за проблем с поставками «АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск на несколько месяцев раньше, чем было запланировано.
Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте «АвтоВАЗа», шесть основных семейств автомобилей LADA подорожали в среднем на
Автомобили LADA XRAY прибавили в стоимости
До этого «АвтоВАЗ» переписывал ценники на свои автомобили 1 марта. Тогда «Лады» прибавили в цене от 63 до 247 тысяч рублей.
Также в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов российский автогигант объявил о переносе планового корпоративного отпуска на период с 4 по 24 апреля. Ранее автопроизводитель планировал уйти на каникулы с 25 июля по 14 августа. Перенос позволит накопить запас компонентов, чтобы обеспечить более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля и в мае и не допустить «значительного сокращения заработка сотрудников». При этом будет сделано исключение для подразделений, которые отвечают за функционирование инфраструктуры предприятий, работают над новыми проектами, для некоторых подразделений логистики и части персонала подразделений и дочерних компаний, занимающихся дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием.
В то же время «АвтоВАЗ» возобновил сборку LADA Granta и LADA Niva на предприятиях в Тольятти и Ижевске. Сначала из-за дефицита электронных компонентов производство приостанавливали 5 марта и с 9 по 11 марта, затем на сборочных линиях «Гранты» и «Нивы» объявляли простой 14 и 15 марта, пишет ТАСС. Линия B0, где собирают автомобили LADA XRay и Largus, а также Renault Sandero и Logan, ушла на простой с выплатой 2/3 среднего заработка с 14 по 18 марта. На этот же срок приостановлен ижевский завод, но там продолжают мероприятия по запуску проекта новой «Весты». Тем сотрудникам, которые в них не задействованы, выплатят 2/3 среднего заработка. При этом работники могут оформить 18 марта в качестве отпускного дня с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.