«АвтоВАЗ» частично выйдет из простоя. Собирать будут Lada Granta и Niva

«АвтоВАЗ» 14 и 15 марта приостановит линии сборки автомобилей Lada Granta и Lada Niva из-за проблем с поставками электронных компонентов. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба компании.

Напомним, производитель был в полном простое с 3 марта, объясняя это нехваткой электронных компонентов из-за логистических проблем. 10 марта возобновилось производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти,



Как сообщили в компании, линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

