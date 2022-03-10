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«АвтоВАЗ» частично выйдет из простоя. Собирать будут Lada Granta и Niva

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«АвтоВАЗ» 14 и 15 марта приостановит линии сборки автомобилей Lada Granta и Lada Niva из-за проблем с поставками электронных компонентов. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба компании.

Напомним, производитель был в полном простое с 3 марта, объясняя это нехваткой электронных компонентов из-за логистических проблем. 10 марта возобновилось производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти,

Как сообщили в компании, линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

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Комментарии (13)

Zlobodey
Я с превеликим удовольствием прыгну с ауди на 2108, даже прощу ВАЗу говноподвеску, гниющие ланжероны и стеклянные фары, внезапную заднюю передачу вместо первой. Только... Лишь... Сделайте нескрипучую торпеду!!!!!
ABfree
путинским упырям абсолютно насрать на народ, что он будет есть и как жить. Главное, что эта банда набила свои карманы...
-4°
Спасибо "деду" за "Победу"
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