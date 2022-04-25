«АвтоВАЗ» возобновил производство машин в ограниченном объеме «из доступных запчастей»

Производство автомобилей на заводах «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске возобновилось в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска в период с 4 по 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании 25 апреля.
Первые автомобили с использованием доступных комплектующих будут выпущены 26 апреля, производство продлится до 29 апреля, пояснили в пресс-службе предприятия. При этом, согласно графику корпоративных отпусков в 2022 году, работа заводов в период с 4 по 6 мая не планируется.
С 5 марта «АвтоВАЗ» временно прекратил производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за недостатка комплектующих, а 14 и 15 марта приостановил линии сборки автомобилей Lada Granta и Lada Niva из-за проблем с поставками электронных компонентов. После «АвтоВАЗ» перенес летний корпоративный отпуск сотрудников, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4–24 апреля. За это время предприятие планировало приложить «максимум усилий», чтобы восстановить цепочки поставок комплектующих и найти замену некоторым импортным компонентам производства при поддержке Минпромторга. Кроме того, дефицитные прогнозы заставили руководство «АвтоВАЗа» запланировать переход на неполную рабочую неделю, а выпадающий пятый день собирались оплачивать из федерального бюджета.
Позже, 24 марта, пресс-служба компании сообщила, что группа «АвтоВАЗ» активно работает над альтернативой для замены некоторых критически важных импортных компонентов своих автомобилей, а 22 апреля СМИ выяснили, что французский автоконцерн Renault в следующем месяце переведет большую часть иностранного руководства из Тольятти в Москву, что может говорить о подготовке «АвтоВАЗа» к продаже.