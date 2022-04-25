«АвтоВАЗ» возобновил производство машин в ограниченном объеме «из доступных запчастей»

Производство автомобилей на заводах «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске возобновилось в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска в период с 4 по 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании 25 апреля.



Первые автомобили с использованием доступных комплектующих будут выпущены 26 апреля, производство продлится до 29 апреля, пояснили в пресс-службе предприятия. При этом, согласно графику корпоративных отпусков в 2022 году, работа заводов в период с 4 по 6 мая не планируется.

