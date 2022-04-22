Газета.ru: Renault продает «АвтоВАЗ». Россия может остаться с «Грантой», «Нивой» и «Вестой»

Французский автоконцерн Renault в следующем месяце переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Это решение объясняется подготовкой «АвтоВАЗа» к продаже, пишет 22 апреля «Газета.ru» со ссылкой на источник. Купить завод может «Ростех» или структуры Минпромторга, то есть в любом случае новый владелец будет российским.



На сегодняшний день «Ростеху» уже принадлежат 32,4% акций «АвтоВАЗа», остальные 67,6% — у Renault. Финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон 22 апреля сообщил, что ему удалось «добиться прогресса» на переговорах с властями России относительно будущего «АвтоВАЗа». Но никаких подробностей достигнутых договоренностей он не привел.