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    Газета.ru: Renault продает «АвтоВАЗ». Россия может остаться с «Грантой», «Нивой» и «Вестой»

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    16 комментариев

    Французский автоконцерн Renault в следующем месяце переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Это решение объясняется подготовкой «АвтоВАЗа» к продаже, пишет 22 апреля «Газета.ru» со ссылкой на источник. Купить завод может «Ростех» или структуры Минпромторга, то есть в любом случае новый владелец будет российским.

    На сегодняшний день «Ростеху» уже принадлежат 32,4% акций «АвтоВАЗа», остальные 67,6% — у Renault. Финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон 22 апреля сообщил, что ему удалось «добиться прогресса» на переговорах с властями России относительно будущего «АвтоВАЗа». Но никаких подробностей достигнутых договоренностей он не привел.

    По данным Пьетона, за I квартал 2020 года вклад тольяттинского завода в суммарный оборот французского концерна составил 527 миллионов евро. Это на 23,1% ниже, чем за первый квартал 2021 года. Квартальная выручка подразделения Renault Россия сократилась всего на 2,1% до 367 миллионов евро.

    Если сотрудничество расходящихся компаний не нарушится, автозавод сможет сохранить промышленный потенциал.

    «В первую очередь, как видится, наиболее логично для «АвтоВАЗа» и Renault заключить соглашения по поставкам машинокомплектов для тех моделей, которые основываются на их агрегатах. Если французы полностью уйдут, разорвав цепочки поставок комплектующих, то «АвтоВАЗ» останется с тремя машинами Lada: Granta, Niva и Vesta», — объяснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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    Комментарии (16)

    KOHTPASPB
    А двигатели будут карбюраторные?
    Василий Геннадьевич
    Отлично. Сейчас Ростех будет производить качественный, недорогой и технологичный автомобиль. Не то, что эти коммерсы французские. Только о наживе и думают. Ростех не подведет. Сейчас им нос утрем.
    Zdyb
    Ничего ничего....
    А у нас ракета есть, можем стереть в пепел
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